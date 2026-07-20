Los Reyes La Paz, Méx.- Transportistas de varias rutas realizan un bloqueo en la autopista México-Puebla, en el límite del Estado de México y la Ciudad de México, a la altura del Eje 10 Sur, en protesta por la falta de seguridad y la presencia de una banda que asalta y mata a conductores y usuarios de la vía.

Los manifestantes detuvieron el tráfico en ambos sentidos para reclamar mayor protección de las autoridades.

Denunciaron que la banda integrada por aproximadamente 12 personas opera con impunidad de la zona de La Virgen, en la alcaldía de Iztapalapa hacia el puente de Tlapacoya, entre Valle de Chalco e Ixtapaluca.

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Según los choferes, apenas la semana pasada un joven que viajaba en una unidad de transporte que circulaba sobre la autopista México Puebla fue asesinado por uno de los asaltantes cuando intentó huir mientras cometían un atraco.

El cierre de la vialidad también afecta el servicio de las unidades del Trolebús Santa Martha-Chalco.

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Los pasajeros han tenido que descender de los vehículos y caminar por la zona en busca de rutas alternas o transporte privado.

Los operadores exigen la presencia constante de elementos de la Guardia Nacional, así como de las policías capitalinas y mexiquenses, pues son tramos que se encuentran en el límite de ambas entidades donde existe gran movilidad todos los días.

LL