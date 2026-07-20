El Gobierno de la Ciudad de México donó dos predios al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Se trata de los inmuebles localizados en calle 1513, número 58, colonia Unidad Habitacional San Juan de Aragón 6ta sección, en la alcaldía Gustavo A. Madero; y el ubicado en calle Villa Buena de Alava esquina Villa Federal, colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, en Iztapalapa.

En la Gaceta Oficial del pasado viernes se oficializaron estos traspasos a título gratuito a favor de los servicios del IMSS Bienestar.

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El inmueble localizado sobre la calle 1513 número 58, casi esquina con calle 414, en la colonia Unidad Habitacional San Juan de Aragón 6ta sección tiene una superficie de 102 metros cuadrados; mientras que el ubicado en Villa Buena de Alava esquina Villa Federal, colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl es de mil 456 metros cuadrados.

Estas donaciones se inscribieron en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de la Ciudad de México.

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