Después de conquistar las redes sociales, convertirse en una de las influencers de belleza con más seguidores (tan solo 35 millones en TikTok), Brianda Deyanara se suma a la cuarta temporada de "La casa de los famosos México".

Este noche, durante una transmisión especial, la producción confirmó a la creadora de contenido como la decimotercera habitante del reality show.

Originaria de Tijuana, Baja California, Brianda saltó a la fama en 2017 gracias a sus videos de baile, comedia y consejos de moda; sin embargo, antes de comenzar en las plataformas digitales se graduó en la carrera de Ciencias de la Comunicación.

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Durante su presentación, la también modelo confesó que una de sus mayores virtudes es la de ser un líder nato, por lo que, durante las pruebas, buscará ganar las ventajas de la casa.

“Me gustaría a mí tener el orden, el liderazgo. Creo que soy una buena líder, pero tampoco tengo problema con seguir a un líder, pero soy muy estructurada”.

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Respecto a las temidas nominaciones, Brianda confesó que es una de las dinámicas que más trabajo pudiera costarle; y es que le cuesta separar los sentimientos de la estrategia:

“Soy de buen corazón, soy muy sensible, muy de sentimientos. Creo que sí me va a costar el tema de las nominaciones, de separar emociones con estrategia”, agregó.

Aunque sí es su primer reality show, no es la primera vez que la joven participa en un proyecto televisivo. En 2018 formó parte del programa "Los Trasnochados" de Telehit y en algunos especiales del canal.

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También ha recibido distintas nominaciones a los premios MTV Miaw, dedicados a reconocer a lo mejor de las plataformas digitales.

Brianda se suma a una ya larga lista de famosos que serán vigilados 24/7 durante 10 semanas y en la que destacan nombres como Ernesto Laguardia, Cynthia Klitbo, Aldo Rendón, Fede Vigevani, Yahir, entre otros.

La cuarta temporada de "La casa de los famosos" arrancará transmisiones este próximo 26 de julio a través de Vix y Las Estrellas.

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