Después de ser un fenómeno en las redes sociales, alcanzar más de 76 millones suscriptores en YouTube y varios sold out en la Arena CDMX, Fede Vigevani se suma a "La casa de los famosos México".

Este domingo, el creador de contenido fue revelado como el doceavo habitante para la cuarta temporada del programa.

Durante su presentación, Vigevani confesó sentirse sumamente emocionado por arrancar esta nueva aventura, un formato que, admitió, jamás ha hecho en su vida.

"Estoy mu contento porque mis seguidores puedan verme las 24 horas horas del día. Es un programa que jamás he hecho... pero quiero que me vean tal cual", dijo.

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¿Quién es Fede Vigevani?

Originario de Urugay, Federico Augusto Vigevani (su nombre real) es influencer, youtuber y empresario de 31 años.

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En su canal principal de Youtube suma más de 70 millones de suscriptores, convirtiéndose así en el primer creador de contenido hispanohablante con más suscriptores.

Saltó a la fama en 2014 como parte del canal de bromas Dosogas, un proyecto que lo llevó a mudarse hasta la Ciudad de México y con el que realizó giras por toda Latinoamérica.

En 2018, tras la disolución del grupo, lanzó su canal homónimo donde se enfoca en realizar retos, bromas y contenido de misterio, lo que lo ha llevado a popularizarse entre el público infantil. Además, ha colaborado con otros famosos como Mr. Beast, lo que le ha permitido internacionalizarse.

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Vigevani se suma a Ernesto Laguardia, Karina Torres, Cynthia Klitbo, Yahir, entre otras personalidades, para la nueva temporada del reality show de Televisa, mismo que iniciará transmisiones este próximo 26 de julio.

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