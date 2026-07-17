El creador de contenido Ese Pérez, quien mantiene una cercana relación con Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, se integrará a la cuarta temporada de “La casa de los famosos México”.

El influencer fue presentado este viernes, 17 de julio, como el onceavo habitante del reality, y una motocicleta utilizada como pista durante la revelación dejó entrever algunos detalles sobre la identidad de Jesús Ángel, su nombre real.

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Originario de la Ciudad de México, Ese Pérez ha construido una comunidad en redes sociales gracias a sus videos de humor y contenido relacionado con su estilo de vida. Además, ha explorado su faceta musical con canciones como “Pídete una miche” y colaboraciones con artistas como Yeri Mua, Bellakath y El Bogueto.

Dentro de “La casa de los famosos México” compartirá espacio con Ernesto Laguardia, Karina Torres, Ximena Herrera, Cynthia Klitbo, Flor Vigna, Aldo Rendón, Moisés Peñaloza, Yahir y Masad Al-Tamimi.

Su llegada a LCDLF

Hemos llegado al onceavo habitante de La casa de los famosos, esta noche se ha develado que será el influencer, comediante y creador de contenido Ese Pérez, quien aseguró que entrará con la mejor disposición de pasarla bien y hacer amigos, más que intentar ganar.

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"Es fluir y que todos nos divirtamos. Espero que comprendan que no voy a vivir en un personaje que están acostumbrados a ver en redes, yo vengo a hacer amigos no enemigos, y quien se quiera cruzar pues nos cruzamos", dijo Ese Pérez.

Como ya se ha hecho con los otros participantes, Jesús Ángel Pérez, nombre real de Ese Pérez, apareció en una caja de muñecos, de la cual salió aullando y sonriendo a Odalys Ramírez, quien ya lo esperaba para comenzar una charla, a través de la cual la gente pueda conocer quién es, qué hace y planea dentro de LCDLF.

El influencer advirtió que no es muy hábil en las labores del hogar, pero está dispuesto a ayudar en lo que le pidan, incluso en cocinar aunque no sabe, y si puede negociar en algunas cosas lo hará.

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Como también hace comedia, ya que es parte de su proyecto como creador de contenido con el cual ya lleva seis años, Ese Pérez teme que se mal interprete su humor, ya que sabe que hay muchas cosas que ahora son políticamente incorrectas.

"Le tengo miedo a la parte en que la gente pueda malinterpretar un comentario mío, uno en doble sentido. La banda que me conoce sabe que tengo un humor un poco negro, pero vamos a tratar de dar lo mejor de mí, yo vengo a hacer chismes de nadie, vengo a divertirme y que toda la banda se divierta conmigo".

También habló de su amistad con Eduin Caz, vocalista del Grupo Firme, quien no sólo lo impulsó para cuidar mejor su salud, no sólo bajando de peso también dejando de beber tan frecuentemente alcohol, además de que tuvo un gran detalle con él, le regaló una motocicleta de alta gama, aunque Ese Pérez compartió lo que el cantante le dijo cuando se la dio:

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"Siento que te estoy regalando un accidente".

En el chat del canal de Youtube de LCDLF, en los comentarios se podía leer que el influencer había conquistado a mucha gente con su sencillez, porque no era conocido por todos, pero desde ese momento era ya uno de los favoritos.