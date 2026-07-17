La presidenta Claudia Sheinbaum se comprometió a brindar certeza jurídica a un millón de familias a través de la entrega de escrituras de sus propiedades, pues reprochó que gobiernos anteriores condicionaban este derecho por votos o dinero en efectivo.

“Pues ahora no, es un derecho de ustedes tener la escritura de su vivienda porque es de ustedes. Esa es la gran diferencia entre el pasado y el presente. Nosotros construimos derechos del pueblo de México, no privilegios ni preventas. Nosotros construimos derechos”, afirmó esta tarde.

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La Jefa del Ejecutivo destacó que el Programa Viviendas para el Bienestar también contempla la construcción de 1.8 millones de hogares con requisitos mínimos. Foto: Especial

Sheinbaum agradece a AMLO por iniciar el Programa de Vivienda

Durante un acto del Programa de Vivienda para el Bienestar y Entrega de Escrituras a 474 familias de Quintana Roo, señaló que finalmente personas trabajadoras pueden ser dueñas y heredar a sus hijos las casas que con mucho esfuerzo construyeron. En ese sentido, agradeció al expresidente Andrés Manuel López Obrador por iniciar dicho programa.

“Él lo inició y nosotros, como en muchos otros temas, damos continuidad y avanzamos más en esta transformación del país que llamamos la cuarta transformación de la vida pública de México (…) Esta transformación que el pueblo decidió de manera pacífica, porque fueron muchos años de abandono del pueblo, por lo menos 36 años, seis sexenios. Hasta que el pueblo se hartó y dijo: ‘Es hora del pueblo’, llegó Andrés Manuel López Obrador a gobernar nuestro país y cambió la historia."

“Los gobiernos de antes se dedicaban a unos cuantos, los más ricos, de los ricos, de los ricos de México, fueron quienes gobernaron durante 36 años. Y ahora la diferencia es que tanto López Obrador como nosotros, somos gobiernos del pueblo por el pueblo y para el pueblo de México”, dijo.

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La Jefa del Ejecutivo destacó que el Programa Viviendas para el Bienestar también contempla la construcción de 1.8 millones de hogares con requisitos mínimos. Foto: Especial

5 millones de deudas con Infonavit y FOVISSSTE fueron saldadas o reducidas significativamente

La Jefa del Ejecutivo también destacó que a 5 millones de personas que tenían deudas con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) o con el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), les fueron saldadas o reducidas significativamente, explicó al acusar que en sexenios anteriores se autorizaron créditos “muy abusivos”.

Sheinbaum Pardo mencionó que el Programa Viviendas para el Bienestar también contempla la construcción de 1.8 millones de hogares con requisitos mínimos. En el caso de Quintana Roo, para este sexenio se fijó la meta de 57 mil:

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“Por si tienen un hijo, una hija que no tiene vivienda, que tiene un empleo formal, que está cotizando al Infonavit, que se acerquen al Infonavit para poder tener acceso a la vivienda. ¿Qué diferencia hay? Los gobiernos del pasado le quitaban al pueblo. Los gobiernos de la transformación le damos al pueblo, esa es nuestra función, servir al pueblo de México”, aseguró en el Poliforum Playa del Carmen.

La Jefa del Ejecutivo destacó que el Programa Viviendas para el Bienestar también contempla la construcción de 1.8 millones de hogares con requisitos mínimos. Foto: Especial

Al hacer un repaso por la historia de México y los programas sociales implementados en su gobierno, la mandataria federal informó que durante su gira presidencial por la entidad, supervisó las playas de Tulum y del Puerto Morelos afectadas por sargazo, el cual es recolectado por la Secretaría de Marina (Semar). En ese sentido, mencionó que en 15 días anunciará un plan integral para retirar esta alga y recuperar el turismo.

“Vamos a comprar más barcos para capturarlo en el mar, que es la mejor manera de hacerlo y a trabajar para que sea reciclado el sargazo, que no genere problemas en la playa, entre otras acciones”, expresó. Además, reiteró que la entrada al Parque del Jaguar será gratuita a partir de este lunes, mientras que la entrada a las pirámides valdrá 50% menos: para visitantes nacionales costara 80 pesos y para extranjeros 265 pesos.

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