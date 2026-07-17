El expresidente Vicente Fox Quesada expresó su respaldo al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, luego de su detención por presuntos delitos relacionados con contrabando de combustible. A través de una publicación en redes sociales, sostuvo que "la democracia no se defiende persiguiendo a quienes la construyeron" y manifestó su "solidaridad" con el político panista.

En el mensaje, Fox calificó a Ruffo como "un mexicano ejemplar" y afirmó conocerlo desde hace muchos años. También aseguró que su trayectoria pública ha estado marcada por la "rectitud", la "honestidad" y el servicio al país.

El exmandatario destacó que Ruffo Appel fue el primer gobernador de oposición en la historia moderna de México y afirmó que su triunfo en Baja California abrió el camino a la transición democrática. Señaló que resulta "profundamente preocupante" que el exgobernador enfrente un proceso que, a su juicio, genera dudas sobre la imparcialidad con la que actúan las instituciones.

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Fox sostuvo que, en una democracia, la justicia debe aplicarse con objetividad, respeto al debido proceso e independencia, y advirtió que no puede convertirse en un instrumento para desacreditar a quienes han participado en la vida pública.

Asimismo, consideró que las autoridades deberían concentrar sus esfuerzos en combatir problemas como la violencia, el crimen organizado y la impunidad, en lugar de realizar acciones que, dijo, alimentan la percepción de una justicia selectiva.

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El expresidente afirmó que respaldar a Ruffo no implica solicitar privilegios, sino defender principios como el Estado de derecho, la presunción de inocencia y el respeto a las instituciones. Concluyó su publicación con una cita de Martin Luther King Jr.: "La injusticia en cualquier parte es una amenaza para la justicia en todas partes".

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La Fiscalía General de la República informó el jueves la detención de Ernesto Ruffo Appel en Ensenada, Baja California, en cumplimiento de una orden de aprehensión por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando de combustible o huachicol.

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La investigación está relacionada con operaciones atribuidas a la empresa Ingemar, S.A. de C.V., de la que el exgobernador es socio, y con el aseguramiento de más de 15 millones de litros de combustible realizado en Coahuila en 2025.

Ruffo ha rechazado previamente cualquier responsabilidad y sostuvo que estaba dispuesto a comparecer ante las autoridades si era requerido.

QUE NO SE NOS OLVIDE LA HISTORIA, PORQUE SOLO ASÍ PODREMOS CONSTRUIR UN FUTURO LLENO DE ESPERANZA. pic.twitter.com/Suk06BkNzm — Vicente Fox Quesada (@VicenteFoxQue) July 18, 2026

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