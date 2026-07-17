Pese a que sufrió, Cruz Azul recordó la razón por la que es de campeón. Los celestes remaron contra corriente para darle la vuelta al marcador y vencer, en calidad de visitantes, al Atlético de San Luis (2-3) en la Jornada 1 del Apertura 2026.

Desde que Joel Huiqui asumió el timón en el torneo pasado, los cementeros no saben lo que es sufrir una derrota. En ocho partidos, acumulan seis victorias y dos empates. Bajo la noche del Estadio Libertad Financiera lograron despertar para cosechar tres valiosos puntos.

Durante la primera parte del partido, ambas escuadras tuvieron oportunidades importantes, donde destacó un grave error de Gonzalo Piovi, ya que envió un cañonazo que se estrelló en el larguero.

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Cruz Azul en festejo de gol, durante la fase regular del torneo Apertura 2026 - Foto: Imago7

Fue hasta el segundo tiempo que llegaron los goles. La escuadra potosina aprovechó los errores en el sector defensivo para irse al frente 2-0. El primero cayó cuando Román Torres sirvió un pase a Sébastien Salles-Lamonge (46'), quien mandó un balazo que se incrustó lejos de la colocación de Kevin Mier para abrir el marcador.

La “Máquina” aún no se recuperaba del golpe cuando cayó el segundo tanto del Atlético de San Luis. Rafael Llorente controló con el pecho y tocó a la salida del arquero colombiano para ampliar la ventaja ante un Cruz Azul que se veía descontrolado.

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En el momento más complicado para los celestes apareció el tanto que los acercó. Salles-Lamonge cometió una falta dentro del área sobre José Paradela. Al inicio, el silbante no lo marcó. Razón por la que tuvo que intervenir el VAR. El central Adonai Escobedo marcó la pena máxima, misma que fue ejecutada por Gabriel Fernández.

Los celestes aprovecharon el subidón anímico para rescatar el empate con un doblete de Jeremy Márquez (81'). Cuando parecía que el encuentro finalizaría en un empate, Márquez nuevamente se hizo presente en el marcador con un disparo cruzado que se incrustó en la red enemiga para poner el 2-3 final.