La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta naranja por pronóstico de lluvias fuertes para la noche de este viernes 17 de julio en las alcaldías Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.

En esas demarcaciones se espera lluvia de 30 a 49 milímetros, entre las 21:00 y las 00:00 horas de este viernes.

Además, se activó la alerta amarilla por persistencia de lluvias fuertes para esta noche en las demarcaciones: Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa, Iztapalapa, Magdalena Contreras y Tláhuac.

Lee también Incendio en Azcapotzalco deja dos animales de compañía muertos; se desconocen las causas del siniestro

Tres demarcaciones se encuentran en color naranja. Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL

Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas; barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; y no verter grasas en el drenaje.

También se recomienda evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados; y apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

jecg/cr