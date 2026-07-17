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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la alerta naranja por pronóstico de lluvias fuertes para la noche de este viernes 17 de julio en las alcaldías Milpa Alta, Tlalpan y Xochimilco.
En esas demarcaciones se espera lluvia de 30 a 49 milímetros, entre las 21:00 y las 00:00 horas de este viernes.
Además, se activó la alerta amarilla por persistencia de lluvias fuertes para esta noche en las demarcaciones: Álvaro Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa, Iztapalapa, Magdalena Contreras y Tláhuac.
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Ante este pronóstico, la SGIRPC recomendó a la población portar paraguas o impermeable; utilizar el líquido para regar las plantas; barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; y no verter grasas en el drenaje.
También se recomienda evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados; y apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.
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jecg/cr
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