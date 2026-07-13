Siguen las obras y las lluvias anegan aún al oriente

Chalco, Méx.— Aunque se han realizado obras para el desfogue del agua y, otras están en proceso en un 90%, en varios puntos de la zona oriente del Valle de México en los últimos meses los vecinos se siguen inundando durante la temporada de lluvias.

“La casa de mi tía está en la calle Tarascos y cada que llueve se le mete el agua a su patio y a los cuartos de abajo, por eso ya no los ocupan y tuvieron que subirse al segundo nivel”, contó Ábner Ortiz, residente de la colonia Culturas de México, en el municipio de Chalco, en el Estado de México.

Esa comunidad se encuentra en la llamada “zona cero”, la que se inundó en el verano de 2024 que provocó afectaciones en miles de viviendas de varias colonias ubicadas en la parte baja.

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El año pasado, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) construyó y puso en funcionamiento la primera etapa del Colector Solidaridad, que tiene una longitud de 1.8 kilómetros y cuenta con una capacidad de 5 mil litros de agua por segundo, con lo que agiliza el desalojo de aguas pluviales y residuales, pero los habitantes se quejan de que los líquidos persisten cada vez que llueve.

“Hace unos días llovió muy fuerte, hasta granizó y el nivel del agua rebasó la banqueta y se metió a la casa”, narró Alejandra, una vecina de la calle Purépechas, esquina con la calle Chalchiuhtlicue.

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En ese sitio cada que llueve se acumula el líquido, pero se pone en operación el Colector Solidaridad y en algunas horas es desalojado hacia la planta de bombeo PB12, aunque quedan cuerpos de agua pequeños en la calle Chalchiuhtlicue, lo que causa molestia entre los residentes.

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“Sí baja el nivel del agua, hay que reconocerlo, pero aquí se queda toda esa que se ve porque ayer en la noche llovió y nadie la saca, pasan los carros y se la van llevando, pero los del ODAPAS de Chalco ya casi no vienen por aquí para desazolvar”, dijo Luis, otro de los vecinos.

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En esa zona falta por concluirse otro tramo del Colector Solidaridad, que tiene una longitud de 900 metros.

Las obras iniciaron en 2022 y según el plan original tendría que estar listo en julio de 2023, pero no fue así. Por la emergencia de 2024 la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien inició su gestión el 1 de octubre de 2024, decidió que se realizara en la “zona cero” y fue concluida la etapa de 1.8 kilómetros en un tiempo récord de cuatro meses, que es la que está en operación desde el verano de 2025.

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Al proyecto total de casi 3 kilómetros de longitud se le asignaron mil 20 millones de pesos y tendrá una capacidad de desalojo de aguas residuales y pluviales de 8 mil litros por segundo de líquido.

El 5 de julio, en la conferencia de prensa presidencial, Efraín Morales López, titular de la Conagua, explicó que restan por terminar los últimos 500 metros, pero esa infraestructura ya contribuye a acelerar el desalojo del agua de lluvia y ha evitado anegaciones de consideración en la zona. Estará lista en octubre, dijo.

Colector Teotongo

A unos kilómetros de ahí, en la colonia San Miguel Teotongo, en la alcaldía Iztapalapa, los residentes confían en que el Colector Teotongo, el cual tendrá un incremento para desalojar 4 mil litros de agua por segundo, termine con el sufrimiento que enfrentan cada que llueve.

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“Ahorita no está funcionando porque aún no terminan las obras, siguen los trabajos, pero el agua que baja del cerro se va por los hoyos que hicieron del mismo colector”, dijo Vianey, vecina de la colonia San Miguel Teotongo.

“Cada que llueve, el agua en esta parte de la autopista nos llega hasta la cintura y, pues, tenemos que caminar así porque no tenemos de otra, los coches se tienen que dar la vuelta hasta allá para que puedan pasar porque todo esta zona se llena por el agua que baja con fuerza de la Sierra de Santa Catarina”, relató José Luis Rodríguez, otro de los habitantes.

Siguen las obras y las lluvias anegan aún al oriente

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“No sabemos si se va a resolver el problema de las inundaciones cuando terminen el colector porque aún no lo ponen a funcionar, todavía lo están construyendo, nos dicen que ya falta poco, algunos trabajadores nos dicen que unos días, otros que una semana o dos, pues que se tarden lo que se tarden, pero ya que lo hagan bien”, relató Rosa María, vecina.

EL UNIVERSAL realizó un recorrido por la lateral de la autopista México-Puebla, en el tramo de la alcaldía Iztapalapa, donde se llevan a cabo las obras del colector. “En dos semanas ya estará concluido, faltan algunos detalles, pero la mayor parte del proyecto está listo. Aún no está en operación”, mencionó uno de los empleados de la constructora que participa en el proyecto.

Las máquinas y los trabajadores aún están en esa zona que se encuentra en el límite de Iztapalapa con Los Reyes La Paz y los vecinos desean que ya concluyan las labores para saber si por fin dejarán de sufrir por las anegaciones.

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De acuerdo con la Conagua, el Colector Teotongo incrementará la capacidad de desalojo de las aguas que se generan en la parte alta de la Sierra de Santa Catarina, en 4 mil litros por segundo.

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Afectación desigual

El fin de semana pasado, principalmente la tarde del domingo, se registró una tormenta en la zona oriente del Valle de México y Nezahualcóyotl sufrió los embates de la naturaleza, pues varias colonias se inundaron, por lo que se pusieron en operación las bombas de la lumbrera 2 del cárcamo Churubusco-Xochiaca y desalojó el líquido en un par de horas, informó el alcalde Adolfo Cerqueda.

“Fue extraordinario el paso del agua que se tenía y funcionó”, afirmó. Además, explicó que se hacen interconexiones que están por concluirse para que toda el agua que corre por el colector Sor Juana, Villada, Carmelo Pérez y Ke-nnedy se redirijan al cárcamo Churubusco-Xochiaca.

En cambio, los residentes de varias colonias de Los Reyes La Paz, entre ellas Valle de Los Reyes, lidian con las anegaciones en la actual temporada de lluvias porque el Colector Los Pinos aún no está terminado. “Pues para nosotros no ha cambiado nada, mientras no hagan obras que nos ayuden, seguiremos inundándonos como siempre”, dijo Martha Ruiz, habitante de esa comunidad.

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Obras de impacto metropolitano

La Conagua invierte 11 mil 200 millones de pesos, de los cuales 2 mil 200 millones se destinan a seis obras estratégicas en el oriente del Valle de México: la ampliación de la Laguna El Salado, la ampliación de cauces de la Laguna Churubusco, los colectores Teotongo, Los Pinos y Carmelo Pérez, así como el cárcamo de Xochiaca.

En conferencia de prensa, el titular de la Conagua, Efraín Morales López, explicó que estas obras registraban un avance superior a 90% y ese día dijo que entrarían en operación en un plazo aproximado de dos semanas.

Precisó que el proyecto se desarrolla de manera coordinada con los gobiernos del Estado de México y de la Ciudad de México, con el propósito de reducir los riesgos de inundaciones, principalmente en la alcaldía Iztapalapa y en los municipios de Ciudad Nezahualcóyotl y Los Reyes La Paz.

Uno de esos proyectos que ya concluyó el Gobierno de la Ciudad de México es la ampliación de la Laguna El Salado, para incrementar su capacidad de 300 mil metros cúbicos de retención de agua a 400 mil metros cúbicos.

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El Colector Los Pinos, en Los Reyes La Paz, presenta un avance de 88%, con el que se pretende mejorar el desalojo de agua en varias colonias del municipio mexiquense que se anegan desde hace varios años por lo obsoleto de sus redes hidráulicas.

Para reducir riesgos de inundaciones en la región de Nezahualcóyotl, se concluyó el Colector Carmelo Pérez y el cárcamo Xochiaca, elementos centrales dentro de este proyecto, debido a que incrementan la capacidad de desalojo de aguas en 16 mil litros por segundo.

Efraín Morales dijo que “las obras terminadas han sido de gran ayuda en esta temporada de lluvias. Nos han ayudado a desalojar el agua con mucho mayor velocidad que antes y una vez que esté concluido, el beneficio será mayor”.

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