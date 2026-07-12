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El alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, anunció la apertura de inscripciones a los cursos de verano que ofrecerán una amplia variedad de actividades culturales, deportivas y recreativas para que niñas y niños vivan una gran experiencia durante estas vacaciones.
“El verano ya comenzó en Miguel Hidalgo. Los esperamos en el curso de verano que arranca el próximo 20 de julio. Vamos a tener actividades en el Plan Sexenal y en los Faros. Habrá teatro, cultura, deporte y ciencia. Si no saben dónde dejar a sus hijos y para que no anden de ociosos, ahí está el curso de verano en Miguel Hidalgo; va a ser una gran experiencia formativa y de entretenimiento”, indicó.
El edil panista explicó que las inscripciones para el Club de Verano ya iniciaron, por lo que las familias interesadas podrán acudir al faro más cercano a su domicilio para llenar el formato de registro y entregar la documentación requerida.
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Las sedes participantes son los Faros del Saber Argentina, Carmen Serdán, Constituyentes, Escandón, Legaria, Reforma Social y Salesiano, así como el Faro Lago Alberto, únicamente los viernes. El cupo está limitado a 50 participantes de entre 6 y 12 años por instalación y es gratuito.
De igual forma, en el Deportivo Plan Sexenal se realizarán actividades deportivas, recreativas, acuáticas y culturales como futbol, basquetbol, natación, danza, gimnasia, pintura, teatro, karate, voleibol y tocho bandera, entre otros.
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Para el Plan Vacacional en Plan Sexenal, las inscripciones para niñas y niños de 4 a 14 años ya se encuentran abiertas directamente en el Deportivo y tendrán un costo de 694 pesos por todo el mes. Las actividades también iniciarán el 20 de julio y tendrán una duración de cuatro semanas.
“Córranle, porque las inscripciones se van a llenar rápido. Apúrense a registrarse. Los esperamos en el curso de verano, aquí en Miguel Hidalgo, que tiene lo mejor de la Ciudad de México”, finalizó Tabe.
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mahc/LL
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