La alcaldía Miguel Hidalgo informó que el alcalde Mauricio Tabe entregó la renovación integral de la avenida Campos Elíseos, en Polanco, mediante la cual se recuperó 40% más para el espacio peatonal, además de habilitar siete cruces seguros y modernizar la infraestructura urbana en una de las zonas más transitadas de la capital.

A través de un comunicado, la demarcación explicó que la intervención incluyó la ampliación de banquetas, la rehabilitación de camellones y jardineras, así como la repavimentación del tramo comprendido entre las calles Arquímedes y Julio Verne en ambos sentidos.

También detalló que se realizaron trabajos de reiluminación y la instalación de rampas para personas con discapacidad, con el objetivo de mejorar la accesibilidad, la movilidad y la seguridad de residentes, trabajadores y visitantes.

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Señaló que Tabe destacó que la obra forma parte de los preparativos rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 y subrayó que se trata de una intervención centrada en el peatón.

“Aquí decidimos hacer obras útiles y entregarlas en tiempo y forma para que las aprovechen quienes nos visitan y quienes viven aquí”, señaló.

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Explicó que los trabajos no fueron financiados con recursos públicos, sino a través de mitigaciones urbanas aportadas por desarrolladores inmobiliarios.

“Es obra pública que no les está costando a nuestras vecinas y vecinos. Hemos sido muy claros: las mitigaciones se quedan aquí, en Miguel Hidalgo, para beneficio de nuestra comunidad”, afirmó.

Por su parte, Gabriela Salido Magos, directora ejecutiva de Planeación de Desarrollo Urbano, detalló que la renovación fue integral al contemplar mejoras tanto para peatones como para automovilistas, además de acciones de reiluminación y reverdecimiento que contribuirán a la conservación de la obra a largo plazo.

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mahc/LL