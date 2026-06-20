Tenancingo, Estado de México.- Durante la Décimo Tercera Sesión Extraordinaria de Cabildo la Presidenta Municipal de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, presentó ante el Cabildo una propuesta para solicitar formalmente al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) la realización de auditorías, revisiones, verificaciones y demás actos de fiscalización que considere procedentes respecto de los ejercicios fiscales 2025 y del primer semestre de 2026, misma que fue aprobada por unanimidad.

Asimismo, propuso solicitar una auditoría financiera integral al Ayuntamiento de Tenancingo para que la autoridad competente revise y valide el correcto ejercicio, administración y aplicación de los recursos públicos municipales.

“Estoy convencida de que cuando se trabaja con responsabilidad, honestidad y de cara a la ciudadanía, la rendición de cuentas no debe verse como una obligación, sino como un compromiso permanente” señaló la edil.

La presidenta municipal propuso solicitar una auditoría financiera integral al Ayuntamiento de Tenancingo. Foto: Especial

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Señaló que dichas acciones también tienen la finalidad de transparentar los recursos a los habitantes de Tenancingo.

“Impulsamos esta acción con plena apertura y disposición, porque las y los #tenancinguenses merecen tener la certeza de que los recursos públicos se administran con transparencia y en beneficio de nuestro municipio” refirio Nápoles Pacheco.

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