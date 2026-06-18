​Toluca, Méx.- Al rechazar las acusaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la presidenta municipal de Tenancingo, Nancy Nápoles Pacheco, denunció haber recibido un trato discriminatorio, acusó manipulación de información por parte del Ministerio Público y afirmó que detrás de los señalamientos existe un trasfondo político para desacreditarla.

​“Atendí todas las situaciones y ofrecí todas las pruebas requeridas por dicha institución recibiendo un trato discriminatorio y de manipulación, por lo que exijo al Fiscal General que conozca de manera directa mi asunto y que se investiguen todas y cada una de las acciones que tuvo el personal adscrito a dicha Fiscalía”, manifestó la edil a través de un video difundido en sus redes sociales, haciendo referencia a los acontecimientos ocurridos el pasado domingo 31 de mayo que ella misma denunció el primero de junio ante la Fiscalía Especializada de Combate al Secuestro.

​Nápoles Pacheco acusó que el personal ministerial manipuló sus declaraciones con "narrativas y mentiras", valiéndose de la supuesta versión de un testigo con criterio de oportunidad que "a cambio de una reducción de sentencia dirá lo que otros quieren que digan".

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Asimismo, apuntó a una presunta autoría intelectual desde la administración estatal: “Tengo datos y pruebas de que estarían detrás de esto subalternos que operan en territorio y que están bajo las órdenes directas de la Secretaría General de Gobierno de nuestro estado”.

​Respecto al presunto desvío de recursos, la alcaldesa negó categóricamente que exista un desfalco de 40 millones de pesos en la administración local.

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“Pido al Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM) que se apersone en el momento que quiera al municipio para que compruebe que no existe tal hecho, que el municipio está financieramente sano”, apuntó, exigiendo que las indagatorias lleguen hasta las últimas consecuencias “sin pretender chivos expiatorios ni crear falsos culpables”.

vr