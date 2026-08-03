Luego de derrotar (3-0) al Santos en el estadio Banorte y asegurar la cima del liderato del Apertura 2026. las buenas noticias continuaron en el América.

A través de sus redes sociales, las Águilas hicieron oficial su segunda contratación en la era de Guillermo Almada.

"¡Bienvenido al Club América, Edwin Cerrillo!", publicó el equipo azulcrema en su cuenta oficial de X.

El futbolista mexicoestadounidense se convirtió en el segundo fichaje del conjunto de Coapa para el Apertura 2026.

El nacido en Waco, Texas, llegó procedente de Los Angeles Galaxy, donde disputó 117 partidos desde su incorporación en el verano de 2023.

El pivote, de 25 años,