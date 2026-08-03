Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, así como la Administración de Fármacos y Alimentos (FDA) advirtieron por un brote de infecciones por la bacteria E. coli en al menos dos estados ligado a blueberries y frutos rojos congelados de la marca GreenWise.

Los CDC emitieron una alerta de seguridad y señalaron que el pasado 29 de julio, Publix retiró del mercado blueberries congelados y frutos rojos mixtos enteros de dicha marca. Entre los productos afectados están las presentaciones de 283 gramos y 1.36 kilogramos de blueberries y de frutos rojos orgánicos.

Se retiraron los lotes enviados a tiendas minoristas de Publix en 8 estados: Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Tennessee y Virginia. Sin embargo, sólo en dos estados se han registrado casos: Georgia y Florida.

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Tanto los CDC como la FDA hicieron un llamado a la población para que si adquirieron esos productos, los desechen sin consumir.

Hasta el momento se han detectado un total de 12 casos, incluyendo cuatro hospitalizaciones.

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Síntomas de infección por E. coli

De acuerdo con la FDA, los síntomas de una infección por E. coli pueden aparecer entre unos días después de consumir alimentos contaminados y hasta nueve días después. Incluyen fuertes calambres estomacales, diarrea, fiebre, náuseas y/o vómitos.

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Aunque los CDC señalaron que la mayoría de las personas se recuperan sin tratamiento después de entre cinco y siete días, advirtieron que algunas infecciones por E. coli pueden provocar diarrea sanguinolenta grave y derivar en afecciones potencialmente mortales, como un tipo de insuficiencia renal denominada síndrome urémico hemolítico (SUH), o el desarrollo de hipertensión arterial, enfermedad renal crónica y problemas neurológicos.

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Niños pequeños, adultos mayores y personas con el sistema inmunológico debilitado pueden ser particularmente vulnerables frente a una infección por E. coli.

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Según la FDA, los blueberries contaminados habrían sido proveídos por Frutas y Hortalizas del Sur SA, de San Carlos, Chile.

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