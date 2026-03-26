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Nueve personas, incluidos niños, se han enfermado en un creciente brote de intoxicación alimentaria por vinculado a leche bronca y queso cheddar elaborado con ella por Raw Farm, un productor de Fresno, California, informaron funcionarios de salud.

Se sumaron dos casos en el jueves al brote anunciado por primera vez el 15 de marzo, lo que elevó a siete el total de personas enfermas en ese estado. Otras dos se enfermaron en Texas y Florida, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés). Más de la mitad de los casos corresponde a niños menores de 5 años. Tres personas fueron hospitalizadas y una desarrolló un tipo peligroso de infección renal, agregaron los CDC.

No se han reportado muertes en este brote.

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Leche bronca, posible origen de brote de E. coli

El interés en la leche bronca y sus ventas han ido en aumento en los últimos años, impulsados por las redes sociales y por el creciente respaldo del movimiento Make America Healthy Again (Hagamos saludable a Estados Unidos otra vez) del secretario de Salud, La leche bronca no ha sido pasteurizada, un proceso que elimina gérmenes como E. coli, salmonela, listeria y campylobacter.

Se confirmaron enfermedades desde septiembre hasta mediados de febrero. De ocho personas entrevistadas por funcionarios de salud, siete reportaron haber consumido productos de la marca Raw Farm, según la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés). En 2025, dos personas dijeron haber bebido leche de Raw Farm, y cinco personas en 2026 señalaron que comieron o les sirvieron queso cheddar bronco de esa compañía.

La secuenciación genética de las cepas de E. coli de las personas enfermas muestra que todas están estrechamente relacionadas, lo que indica que los afectados en el brote “comparten una fuente común de infección”, informó la FDA.

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Empresa se niega a retirar productos relacionados con brote de E. coli

Funcionarios de esa agencia habían recomendado previamente a Raw Farm retirar del mercado su queso cheddar de leche bronca, pero la empresa se negó. Hasta la fecha, ningún producto de la compañía ha dado positivo a E. coli, agregó la FDA.

La representante Rosa DeLauro y miembros de la Bancada de Seguridad Alimentaria del Congreso instaron a la FDA a usar su autoridad de retiro obligatorio para sacar los productos de Raw Farm de las tiendas. Funcionarios de la agencia no han dicho si lo hará.

La FDA y funcionarios de salud estatales realizaron una inspección en un sitio de Raw Farm. Los CDC han aconsejado a los consumidores “considerar no comer este queso mientras la investigación continúa”.

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