En el marco del 10 de mayo, en medio de consignas, música y banderas, colectivos de madres y personas buscadoras marcharon del Monumento a la Madre al Ángel de la Independencia para exigir el cese de las desapariciones forzadas en México.

Cerca de las 10:00 horas, los contingentes avanzaron por Paseo de la Reforma donde, entre algunas otras demandas, llamaron a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a permitir la cooperación internacional para atender la crisis de desapariciones que el país atraviesa.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Alicia Hernández, originaria de Tampico, Tamaulipas, acudió a la protesta, porque su hija, Berenice Hernández, y su yerno, Jorge Chávez, desaparecieron hace 16 años.

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Para ella, salir a marchar en el Día de las Madres “es una protesta, no es tiempo de celebrar, porque nosotros queremos que las autoridades nos volteen a ver, que no nada más nos digan que sí y que no hagan nada”.

En su perspectiva, el panorama que hoy enfrentan las madres buscadoras es adverso, “porque nadie entiende hasta que le pasa. Cada día encontramos más gente que ignora que esto está pasando y creen que este no es México”.

“Nosotros queremos justicia, que agarren a los delincuentes, que los metan presos, que batallen como nosotras hemos batallado por buscar a nuestros hijos y que nos los entreguen”, dijo.

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Por ello, pide a las autoridades que le ayuden a encontrar a su hija, “que me la entreguen, como sea. Yo no digo que me la encuentren viva, no, como sea. Qué puedo esperar después de 16 años, nada más quiero que me la encuentren”.

Madres buscadoras realizaron una marcha del Monumento a la Madre con rumbo al Ángel de la independencia este 10 de mayo de 2026. Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

“No tenemos nada que festejar”

Araceli González asistió a la manifestación para exigir justicia por sus desaparecidos. Ella es madre buscadora desde hace 6 años, cuando su hijo, Eduardo Ramírez, y su hermano, Marcos González, desaparecieron en 2020 en un bar de la alcaldía Álvaro Obregón en la Ciudad de México.

Para ella, el Día de las Madres “es un día de lucha y de protesta por nuestras hijas e hijos desaparecidos, porque no tendríamos nadie que estar aquí y no tenemos nada que festejar”.

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“Marchar hoy es muy difícil, por ser el 10 de mayo, porque hoy es el cumpleaños de mi hijo. Es un sentimiento agridulce, porque recuerdas lo vivido, lo triste, porque no están y porque es una herida que siempre está y que no se cierra”, expresó.

Leticia Aguilar llegó a la marcha, porque aseguró que con la desaparición de su hijo, Axel Humberto López, hace 13 años, en Tamaulipas, no tiene que festejar, “pues no tenemos nada que hacer más que buscarlo”.

Para ella, esta marcha no debería existir, “porque no debería haber desaparecidos, pero el gobierno no hace nada ni por buscarlos ni nada. Uno tiene que salir a buscarlos y encontrar la forma de manifestarnos pacíficamente y que vean que si hay desaparecidos”.

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Además, acusó que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha maquillado las cifras de desaparecidos, “porque dicen que hay 40 y tantos mil desaparecidos cuando en realidad hay más de 134 mil desaparecidos”.

Ante ello, demandó al gobierno federal atender la crisis de desaparecidos en México y enfrentar al crimen organizado, “pues ya son muchos años y se lavan las manos entre un partido y otro. No estamos viendo partidos políticos, estamos pidiendo justicia y que no mientan sobre las cifras de desaparecidos”.

Madres buscadoras realizaron una marcha del Monumento a la Madre con rumbo al Ángel de la independencia este 10 de mayo de 2026. Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

Piden empatía a las autoridades

Lorena Tadeo acudió a la protesta a acompañar a su cuñada y a su prima para exigir justicia por la desaparición de sus sobrinos Francisco y Juan Pablo, hace 14 y 8 años, respectivamente, “porque es la única forma que tenemos de manifestarnos a ver si no escuchan”.

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Para ella, que tiene a sus hijos en casa, acompañar a sus familiares a marchar un 10 de mayo “es muy duro, porque no existe una palabra de aliento que pueda hacerlas entender por el dolor que están sintiendo”.

Por ello, hizo un llamado a las autoridades a tener empatía que “es lo que no hemos tenido. Nos manejan a nuestros seres queridos como cifras, porque para ellos son sólo un número y para nosotras lo son todo”.

Asimismo, lamentó que las madres buscadoras enfrenten amenazas e incluso sean asesinadas, “porque dejan sus familias, sus hogares para salir a buscar a sus desaparecidos. Ahora sufren amenazas por buscar lo que el gobierno no busca”.

em/LL