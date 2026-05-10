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La presidenta envió un mensaje de felicitación a las mamás de México por el Día de la Madre, además, reconoció la importancia del trabajo de cuidados que realizan.

“Deseo de corazón que todas las mamás mexicanas reciban todos los días el cariño, la alegría y la dicha que merecen. Que la felicidad que ustedes han sembrado todos los días regrese multiplicada en abrazos, sonrisas y momentos hermosos junto a quienes más aman”, expresó.

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A través de redes sociales, la mandataria aseguró que es es tiempo de mujeres y es necesario “reconocer, compartir y valorar el trabajo de cuidados que realizan todos los días, pues es la mejor forma de amar, de agradecer y de construir un México más justo y más feliz para todas. Abrazo grande de corazón”.

Esta mañana, la Jefa del Ejecutivo también entregará Pensiones de Mujeres Bienestar en Cajeme, Sonora y se espera una celebración para las madres que asistirán.

em/LL

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