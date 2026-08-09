Baton Rouge. Las autoridades sanitarias de Louisiana están instando a quienes van a la playa a tomar precauciones debido a un aumento de infecciones por una bacteria “devoradora de carne” que se encuentra en aguas costeras.

Louisiana ha confirmado nueve casos de infecciones por “Vibrio vulnificus” este año, informó el departamento de salud del estado la semana pasada en un comunicado de prensa. Todas las personas fueron hospitalizadas y cinco murieron. En el mismo periodo de la década anterior, Louisiana reportó un promedio de siete casos y una muerte.

“Busque atención médica de inmediato si una herida expuesta a agua salobre o salada se vuelve roja, se hincha, duele, está caliente o cambia de color”, recomendaron las autoridades en el comunicado. “Informe a su médico sobre la exposición al agua”.

Lee también ¿Bacteria "come carne" está presente en México?; conoce qué es, sus síntomas y cómo se contagia

El Golfo es un entorno ideal

Las bacterias Vibrio prosperan en el agua de mar y en la mezcla salobre de agua dulce y salada que se encuentra en estuarios y lagunas. La mayoría de las infecciones se reportan de mayo a octubre, y la mayoría ocurre en estados con costas en el Golfo, según los médicos, un entorno ideal, con las cantidades adecuadas de sal y calor para permitir que este organismo se prolifere.

El tipo más mortal suele ser Vibrio vulnificus, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC). Hasta una de cada cinco de esas infecciones puede ser mortal, una tasa mucho más alta que la de otros tipos de bacterias Vibrio.

[Publicidad]

Florida, que tiende a registrar más infecciones que otros estados, ha reportado 14 casos de Vibrio vulnificus y dos muertes en lo que va del año, en comparación con 33 casos y cinco muertes en todo el año pasado. Los registros muestran más casos en años en que Florida es golpeada por tormentas tropicales y huracanes.

Lee también Alertan por brote de infecciones por ecoli en EU; retiran blueberries y frutos rojos mixtos congelados GreenWise

La bacteria entra por lesiones en la piel

Algunas personas se infectan al comer mariscos crudos o poco cocidos — en particular, ostras. Pero un gran porcentaje enferma cuando la persona está en el océano o en agua salobre y la bacteria entra al cuerpo a través de pequeñas lesiones en la piel.

[Publicidad]

Los médicos indican que los casos graves se observan con mayor frecuencia en pacientes de edad avanzada, personas con el sistema inmunitario debilitado y quienes padecen enfermedad hepática, diabetes y ciertas enfermedades crónicas.

Científicos afirman que el cambio climático está fomentando la proliferación de gérmenes y que se propaguen hacia el norte. Un estudio de 2023 encontró que el caso más septentrional se ha ido desplazando unos 49 kilómetros (30 millas) cada año, y que los casos en general han ido en aumento.

Lee también Ciclosporiasis en México: ¿cómo prevenir el contagio?; consejos para proteger a tu familia de esta bacteria

[Publicidad]

La Vibrio vulnificus puede entrar al cuerpo a través de cortes y raspaduras que no han cicatrizado, perforaciones y tatuajes recientes, e incisiones quirúrgicas recientes. Las personas deben lavar de inmediato y a fondo los cortes y raspaduras con jabón y agua limpia corriente después de entrar en contacto con aguas costeras o mariscos crudos, indicaron los CDC. Se debe consultar a un médico si hay síntomas como fiebre, escalofríos y zonas rojas y calientes en la piel que comienzan a oscurecerse y a formar ampollas.

Las ostras representan un riesgo particular, y no hay manera de saber si una ostra está contaminada solo con mirarla. Las personas deben lavarse las manos con agua y jabón después de manipular mariscos crudos y usar guantes protectores si tienen el sistema inmunitario debilitado y presentan un mayor riesgo de infección.

Las autoridades también ofrecen instrucciones de cocción para almejas, mejillones y otros mariscos. Recomiendan desechar cualquiera que tenga la concha abierta antes de hervirlos o cocinarlos al vapor.

[Publicidad]