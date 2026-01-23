Más Información

Ponen candados contra chips fraudulentos

Sheinbaum reacciona a compra de nueve camionetas de lujo para ministros de la SCJN; "todo tiene que informarlo la Corte", dice

"Diseñada para los más fuertes"; así son las camionetas de lujo que se compraron los ministros de la Nueva Corte

Arrestan a Ryan Wedding, exatleta olímpico, ligado al Cártel de Sinaloa; es acusado de ser capo de la droga

EN VIVO Transmisión de la mañanera de Sheinbaum del 23 de enero

Harfuch descarta eventos violentos tras captura de "El Botox"; dice que van por más detenciones en Michoacán

Exrector de Universidad Autónoma de Campeche responsabiliza a Layda Sansores de lo que pueda ocurrirle; asegura que le sembraron la droga

Nueva Corte compra 9 camionetas blindadas tipo Jeep; defiende gasto por seguridad de ministros

Predial salva arcas locales durante enero y febrero

¿Cómo se producen las moscas estériles?; esta es la estrategia del gobierno de México contra el gusano barrenador

La OTAN y Dinamarca acuerdan reforzar la seguridad en el Ártico; discusiones con Groenlandia y EU empezarán "muy pronto"

Empieza reunión trilateral por la paz en Ucrania; primer encuentro entre Kiev, Moscú y Washington es en Emiratos Árabes Unidos

Washington.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, insistió este viernes en sus comentarios negacionistas de los efectos del , mientras unas 170 millones de personas en gran parte del país y la vecina Canadá se preparan para enfrentar la mayor tormenta invernal de la temporada y las autoridades locales emiten alertas ante temperaturas extremas con peligro para la vida.

"Se espera que una ola de frío récord afecte a 40 estados. Rara vez se ha visto algo parecido. ¿Podrían los 'insurrectos ambientales' explicar QUÉ PASÓ CON EL CALENTAMIENTO GLOBAL?", escribió Trump en su red Truth Social.

La publicación del mandatario llega en medio de llamados de gobernadores de una decena de estados del país a tomar precauciones ante el paso de la tormenta, que amenaza desde este viernes con cortar servicios vitales y arrojar temperaturas hasta por debajo de los -45 grados Celsius (°C ), nieve y lluvia gélida desde el suroeste hasta la costa este.

El republicano lleva años rechazando el consenso científico sobre el cambio climático, al que ha llegado a calificar como "la mayor estafa jamás perpetrada contra el mundo". Foto: Archivo
Meteorólogos prevén que desde este viernes se comiencen a sentir los efectos de la tormenta en los estados de Texas, Luisiana y el medio oeste estadounidense, con condiciones que se irán deteriorando en territorios como Nueva York, Massachusetts, Maine y la región de Virginia, Maryland y la capital Washington D.C.

De momento, Trump no se ha hecho eco de las llamadas a la precaución y las alertas de las autoridades y los expertos del Servicio Meteorológico Nacional del país, que pronostican "catastrófica acumulación de hielo" y posibles cortes de electricidad prolongados en una amplia franja del país, desde este viernes hasta el próximo domingo.

El republicano lleva años rechazando el consenso científico sobre el cambio climático, al que ha llegado a calificar como "la mayor estafa jamás perpetrada contra el mundo" y una "estafa verde" que, según él, arruinaría a los países que apuestan por las energías renovables.

En muchos de sus discursos, especialmente ante la Asamblea General de Naciones Unidas y más recientemente en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, Trump ha ridiculizado la energía eólica y solar, ha defendido el carbón como "limpio y hermoso" y ha presentado las regulaciones ambientales como un ataque a la economía y a la soberanía energética del país.

