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En medio del caso de la presencia de para apoyar el labores de seguridad estatal, la presidenta aseguró que siempre se busca tener una buena relación con el gobierno de Estados Unidos, pero advirtió que el país vecino .

La jefa del Ejecutivo federal señaló que es mejor siempre buscar tener una por diversas razones, entre ellas, por ser socios comerciales, por compartir una frontera de más de 3 mil kilómetros, porque hay cerca de 40 millones de mexicanos en aquel país y en México viven más de un millón de ciudadanos estadounidenses.

“Es nuestro vecino y tenemos que hacer todo lo posible por llevarnos bien por muchas razones (…) Somos socios comerciales y porque es mejor buscar siempre una buena relación con nuestro vecino del norte igual que con nuestros vecinos del sur, con todo el mundo, pero buscamos siempre una buena relación.

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“¿Cuál es nuestro marco dónde nos movemos? La defensa de la soberanía y de nuestros principios y en ese marco siempre vamos a levantar lo que pensamos y a decir lo que pensamos y a buscar siempre un acuerdo en el marco de la , pero nosotros no queremos tener una mala relación con el gobierno de los Estados Unidos, pero tienen que respetarnos igual que lo respetamos”, dijo.

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