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La presidenta cuestionó la comisión especial que creó la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos (PAN), para investigar el caso de los que participaron en un operativo en Chihuahua y posteriormente perdieron la vida en un accidente, pues indicó que “o fue la Fiscalía o el gobierno estatal, no hay de otra”.

En conferencia de prensa y tras la reunión que sostuvo la gobernadora de Chihuahua y el secretario de Seguridad (SSPC), Omar García Harfuch, la Mandataria federal señaló que su gobierno desconocía que se había creado esa .

“Realmente no se requeriría tantas unidades investigaciones. O fue la fiscalía o fue el gobierno no hay de otra. O fue la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua o fue el secretario de Seguridad (estatal). No hay pues muchas más opciones para poder sin seguir la Ley de Seguridad Nacional y la Constitución.

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"Entonces pues vamos a esperar qué dice la gobernadora. Mientras tanto pues es importante que se procede en este sentido entonces pues ya iremos informando el irá informando”.

En Palacio Nacional, la Mandataria federal aseguró que en este caso, partidos de oposición han asumido una posición como si esto fuera un tema de disputa de partidos políticos, lo cual, afirmó, no lo es.

"Nosotros no politizamos la relación gubernamental y de los programas que desarrollamos conjuntamente, y menos la seguridad.

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“Entre todos tenemos que garantizar la seguridad del pueblo de México en cualquier entidad en la República, pero eso es muy distinto a lo que pasó en Chihuahua, en donde dos personas extranjeras a partir del accidente del trágico accidente, pues nos enteramos que incluso en operaciones en campo de gobierno de Chihuahua y esto pues no está permitido por las leyes y la Constitución y eso es lo que tenemos que defender, que todos los estados de la República, todos los municipios, seamos muy estrictos en el cumplimiento de la soberanía, de la defensa de la soberanía, del respeto a la soberanía y también del cumplimiento de la Constitución y las leyes. Eso es el estado de Derecho”, expresó.

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