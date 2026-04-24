La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, quedó en dar información de los agentes de la CIA que fallecieron tras un operativo.

Esto, tras el encuentro que sostuvo Campos con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, quien le dijo las leyes que hay que seguir.

En su conferencia mañanera de este viernes 24 de abril en Palacio Nacional, la Mandataria federal indicó que ya no habló con la gobernadora de Chihuahua y la comunicación será a través de García Harfuch.

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A las 11:00 horas de este jueves 23 de abril, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, arribó en una camioneta blanca a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Foto: Daniela Wachauf/ EL UNIVERSAL

“Se le pidió información a la gobernadora y quedó de dar la información. Y de parte del secretario de Seguridad se le dijo todos los principios que hay que seguir, todas las leyes que hay que seguir para poder colaborar con algún gobierno extranjero.

“Y que en este caso no se siguió este procedimiento, se le informó”, dijo.

Agregó que la conversación del secretario de Seguridad con la mandataria estatal fue “cordial”.

“A través del secretario (García Harfuch). A través del secretario se estableció la comunicación”, respondió al ser cuestionada si habría conversación entre ambas.

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