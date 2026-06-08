El gobierno de Estados Unidos anunció este lunes la suspensión de la exportación de ganado y otros animales a México debido a la presencia del gusano barrenador en suelo estadounidense.

La suspensión entra en vigor con efecto inmediato, anunció el Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas (APHIS, por sus siglas en inglés), luego de que el Departamento estadounidense de Agricultura (USDA) revelara que suman ya cinco casos de gusano barrenador detectados ya no sólo en Texas, sino en Nuevo México.

Las especies cuya exportación a México suspendió Estados Unidos son:

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Ganado (para sacrificio y reproducción)

(para sacrificio y reproducción) Rumiantes silvestres (no bovinos)

(no bovinos) Equinos (para sacrificio, cría/trabajo y deporte/exhibición/tránsito)

(para sacrificio, cría/trabajo y deporte/exhibición/tránsito) Ovejas y cabras (para sacrificio y reproducción)

(para sacrificio y reproducción) Perros de compañía (mascotas)

(mascotas) Cerdos (para reproducción)

(para reproducción) Hurones (comerciales y de compañía)

(comerciales y de compañía) Aves cantoras/aves ornamentales/aves rapaces (comerciales y mascotas)

Estados Unidos también mantiene suspendida la importación de ganado de México, por la presencia del gusano barrenador.

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Dos de los nuevos casos fueron reportados en Texas, uno en un terreno en el condado de La Salle, al sur del estado, y otro en una cabra en el condado de Gillespie, en la región central.

El tercer nuevo caso reportado hoy, que la USDA inicialmente ubicó en Texas, fue detectado en un perro en Nuevo México.

Las autoridades ya abrieron una "investigación epidemiológica" sobre los tres nuevos contagios, según indicó el USDA, y adelantaron que se cree que el perro había estado recientemente en México, antes de llegar a Estados Unidos.

Con información de agencias

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