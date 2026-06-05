El Departamento de Agricultura federal (USDA, por sus siglas en inglés) confirmó "una segunda detección de gusano barrenador de Nuevo Mundo en un ternero de un mes de edad en el condado de Zavala, Texas —a aproximadamente 5.6 millas del primer caso".

En un comunicado, indicó que el "Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIS) está en el lugar, hemos desplegado remolques de respuesta móvil y se están realizando liberaciones de moscas estériles (2 millones aéreas + 4 millones terrestres por semana)".

La mosca barrenadora del Nuevo Mundo ha llegado al sur de Texas, según confirmó el miércoles el Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

Es la primera vez en décadas que este parásito, cuyas larvas se alimentan de carne, amenaza la industria ganadera del país, y solo la tercera vez que aparece en Estados Unidos en ese periodo.

El gobernador del estado, Greg Abbot, indicó que medidas permiten movilizar “todos los recursos disponibles” y reasignar personal en todo Texas para responder a la amenaza de este parásito.

También señaló que se acelerará el movimiento de moscas estériles hacia el estado, que utilizan para contener la plaga, y se construirá una nueva planta para criar estos insectos en Edinburg, en el sur del estado.

Según Brooke Rollins, secretaria de Agricultura de Estados Unidos, con el tratamiento adecuado, incluso el ternero infestado debería recuperarse.Es el primer caso confirmado en Texas desde 1966, dijo Rollins.

Los meses de esfuerzos para evitar la entrada de la mosca barrenadora a Estados Unidos han incluido la liberación de millones de moscas estériles en la zona para que se apareen con hembras silvestres, el mismo método utilizado con éxito antes de la erradicación de la mosca.

Rollins afirmó que el USDA confía lo suficiente en sus preparativos como para creer que "no existe amenaza de infestación masiva".