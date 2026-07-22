No hay dudas que uno de los mejores boxeadores mexicanos de la historia es Saúl 'Canelo' Álvarez, quien fuera campeón indiscutido del peso supermediano durante varios años. Sus logros en el pugilismo lo llevaron a consagrarse como ídolo de millones de personas y un referente en el deporte, aunque él tiene a sus propios ídolos y modelos a seguir.

En Estados Unidos los medios de comunicación suelen hacer una dinámica para elegir a los mejores de cada deporte, en la que les piden a celebridades u otros deportistas que nombren a su "Monte Rushmore", que es una montaña que luce representaciones de las cabezas de cuatro presidentes históricos.

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En una reciente entrevista con Ariel Helwani, Canelo fue cuestionado sobre su "Monte Rushmore" del boxeo y el tapatío sorprendió con su respuesta, ya que mencionó a dos mexicanos y no se incluyó a sí mismo.

¿CUÁLES SON LOS CUATRO MEJORES BOXEADORES DE LA HISTORIA SEGÚN CANELO ÁLVAREZ?

Muhammad Ali, Sugar Ray Robinson, Gilberto Román y Julio César Chávez.