Atlante está de regreso a la Primera División de la Liga MX y el viernes, volverá a jugar como local en la cancha del Estadio Azteca, hoy llamado Banorte.

La última vez que los Potros de Hierro jugaron como local en el Coloso de Santa Úrsula fue el sábado 28 de abril de 2007, en actividad de la Jornada 17 del torneo Clausura; el último certamen antes de emigrar a Cancún.

Aquella ocasión, los Potros del Atlante fueron goleados 1-4 frente a los Tuzos del Pachuca con goles de Luis Ángel Landín, un doblete de Juan Carlos Cacho y uno más de Jaime Correa; los azulgrana descontó Gustavo "El Grillito" Biscayzacú.

Los Potros están de vuelta, después de 12 años fuera del máximo circuito y volverán a ser locales en el Coloso de Santa Úrsula tras 19 años de jugar en el estadio Andrés Quintana Roo y posteriormente jugar en la Liga de Expansión.

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Atlante en su regreso a la Primera División del futbol mexicano, durante el Apertura 2026 - Foto: Imago7

¿Cuándo y dónde ver el Atlante vs América?

Este será el primer partido del Atlante como local en su regreso al Estadio Azteca.

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Fecha: Viernes 23 de julio

Horario: 21:00

Transmisión: Azteca 7 e ESPN

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