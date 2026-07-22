La Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) dio a conocer que ya atienden los encharcamientos y afectaciones que se registraron la noche de este miércoles 22 de julio en el paradero de Indios Verdes, alcaldía Gustavo A. Madero, a causa de las intensas lluvias de esta tarde.

La dependencia envía tres tres Hércules, un equipo de emergencia y un hidroneumático para brindar atención en la zona.

“Respecto al encharcamiento en la zona del paradero de Indios Verdes ya se encuentra en proceso de atención con tres Hércules, un equipo de emergencia y un hidroneumático”, indicó la dependencia.

Leer también Línea 1 del Cablebús suspende servicio por tormenta eléctrica; inicia desembarque de usuarios

Intensa lluvia inunda Indios Verdes (22/07/2026). Foto: Juan Carlos Williams / EL UNIVERSAL

Las intensas lluvias registradas la tarde y noche de este miércoles provocaron afectaciones en esta zona de la alcaldía Gustavo A. Madero, donde se vieron avenidas y pasos vehiculares bajo el agua. Además, hubo vehículos atrapados en los encharcamientos.

Uno de los puntos más afectados fue el bajo puente de Avenida Insurgentes Norte, a la altura del paradero del Metro Indios Verdes, con dirección al Estado de México, donde cerca de las 20:00 horas el nivel del agua alcanzó aproximadamente un metro de altura, impidiendo el tránsito vehicular.

[Publicidad]

Al corte de las 21:45 horas, la Segiagua reportó que la atención en el paradero de Indios Verdes tiene un avance de 70%.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

cr