Chivas dejó un sinsabor el torneo pasado al ser eliminado por Cruz Azul en semis. El Rebaño jugó la Liguilla mermado por el llamado a Selección Mexicana de cinco jugadores.

Uno de ellos fue Luis Romo, quien señaló que ya estando completos para este Apertura 2026, más las nuevas incorporaciones, se acabaron los pretextos y el único objetivo será ganar el título.

“Tenemos que ser campeones... ya los objetivos no son llegar a la Liguilla, ya no son los primeros lugares, ya no es meterse a semifinales. Hoy ya es totalmente el campeonato. Se trajeron refuerzos para apuntalar al equipo. Se está creando algo muy grande. El único objetivo es campeonar”, señaló.

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Si bien tienen bien trazadas sus metas, Romo señaló que aún deben mejorar mucho para que no se repita lo que ocurrió contra Toluca en el debut, al caer en casa con una paupérrima exhibición.

“Tenemos que mejorar, aprender mucho de ese partido, porque otra vez Toluca nos hace pagar con esa jerarquía de un equipo que ha sido campeón”, agregó.

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Finalmente, el capitán rojiblanco señaló que parámetros como los Diablos Rojos son los que les sirven mucho para saber en dónde están parados.

“Para ser campeones y realmente competir, esos son los rivales a los que tenemos que ganarles. Entonces, queremos ser campeones, pero tenemos que crecer, tenemos que ser mejores, tenemos que ser más contundentes, determinantes, dejar de cometer errores y para cerrar vamos a ser campeones. Tenemos que pelearlo a muerte, es nuestro único objetivo. No pensamos en otra cosa más que en ir paso a paso para lograr ese campeonato”, concluyó.

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