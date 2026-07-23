[Publicidad]
En lo que va del año, al menos 35 hechos violentos contra actores políticos como alcaldes, exalcaldes y funcionarios municipales se han registrado en varios estados del país.
EL UNIVERSAL publicó el 13 de julio que la mayoría de estos ataques han ocurrido en el estado de Guerrero, con 17 hechos y 15 actores políticos muertos; seguido de Oaxaca, con 10 hechos violentos y siete asesinatos, y Morelos, con cuatro distintos ataques que dejaron cinco víctimas mortales.
Para el especialista en temas de seguridad David Saucedo, el retorno de la violencia política en México se debe a que las organizaciones criminales buscan expandir su poder y tener influencia en los procesos electorales.
“Los cárteles de la droga, en su lógica de expansión y al intervenir en política, están reviviendo ese viejo esquema del asesinato político como herramienta para hacerse del poder”, destaca Saucedo.
El experto señala que “esa es la principal razón por la que, en todo el país, las principales bajas son funcionarios municipales, regidores, directores de la administración municipal, alcaldes o candidatos a las alcaldías”. Con información de corresponsales.
Influencers presumían los autos del presunto operador del Cártel del Noreste; pasaba inadvertido en exhibiciones automotrices
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
[Publicidad]
[Publicidad]
Más información
La Roja
¡Fuegooo! Explota polvorín de un taller de pirotecnia en Chalco
La Roja
¡Rata migajera! Detienen a sujeto que robo una moto en Iztapalapa, su novia lo bateo muy sabroso
La Roja
Acribillan a alcalde de Temoac, Morelos, dentro del Palacio de Gobierno
Espectáculos
Despiden a Alejandra Jaramillo, conductora ecuatoriana tras polémica con México: Así lo anunciaron EN VIVO