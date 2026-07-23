María José ha aprendido a confiar en su talento y en sus tiempos. Después de 34 años de carrera, tiene claras sus prioridades: su familia y su profesión. Desde 2014, cuando nació su hija Valeria, replanteó su agenda para ser, si no una madre perfecta, sí una madre presente.

“Tal vez no soy una mamá que esté toda la semana en casa, como muchas, muchísimas, millones de mujeres mexicanas que salen a trabajar e incluso dejan sus casas para trabajar cinco o seis días a la semana, pero soy una mamá muy presente”, cuenta a EL UNIVERSAL.

Por eso procura reservar las fechas importantes del calendario escolar antes de aceptar conciertos, grabaciones u otros compromisos.

Está casada con el productor Mauricio García desde 2003; tienen a Valeria, de 11 años. Foto: Hugo Salvador/ EL UNIVERSAL

“Si, por ejemplo, ya sé que mi hija va a tener toda la Semana Santa libre, antes yo tenía mucha chamba en esas fechas, pero ahora no la tomo. Desde principios de año digo: estas fechas no se tocan”, dice.

Durante cuatro años fue vocal del grupo escolar de su hija, quien ahora tiene 11 años. No sabe si podrá repetir la experiencia cuando ella entre a la secundaria, pero hasta ahora ha procurado participar en cada actividad.

“Estuve organizando la graduación, la fiesta. Me fui a Tepito a comprar cosas para el Día del Niño, para San Valentín, para todo, para estar”, recuerda.

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“Si no estoy, no me entero de ciertas cosas. Soy muy controladora y con los años me he vuelto peor. Entonces me gusta organizar mi agenda de trabajo con su agenda escolar”.

Avanzar sin certezas

Por más que organiza su agenda para acompañar a su hija, María José admite que ni la maternidad ni su carrera vienen con certezas. Una duda que también recorre su nueva música.

La cantante estrena hoy “Respirar”, primer adelanto de Alma de mujer, un disco que, asegura, refleja cómo enfrenta la vida en una etapa en la que dejó de actuar por obligación y elige hacerlo por convicción.

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“Es algo muy contundente, no solamente por la música, sino también por este rollo de decir: ‘Híjole, ¿sabes qué? Ya te superé’. Y no habla solamente de una relación amorosa; puede ser el duelo por cualquier pérdida. Hay veces que algo te duele tanto que terminas sintiéndolo físicamente”.

En su nuevo disco abordará el duelo, la resiliencia y las emociones. Foto: Hugo Salvador/ EL UNIVERSAL

Los años, considera, le han enseñado que ser exitosa en sus distintas facetas no significa esconder sus emociones. En Alma de mujer, por el contrario, plantea la necesidad de reconocerlas y expresarlas.

“El disco habla mucho de esta resiliencia, de echarnos para adelante, de ser chingones, de que no necesariamente cuando una mujer es chingona no puede llorar. Claro que puede, claro que puede sentir; es más, es hasta más chingona si siente y lo expresa”, explica La Josa .

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En “Respirar”, María José se pregunta cómo saber si se avanza o se retrocede, algo que ha vivido en su carrera. Antes de grabar su segundo sencillo, cuenta, la disquera le entregó una carta de retiro y pensó en estudiar medicina o enfermería, pero aquel golpe la reafirmó en la música.

“No tienes idea de si vas por el camino correcto. Lo único que puedes hacer es seguir lo que te resuena y se siente bien. Es como ser mamá: todos te dan consejos, pero al final haces lo que sientes correcto”.

La cantante relaciona esa capacidad de levantarse con las mujeres de su familia y con su idea de la mujer latina, que en muchos casos asume el cuidado y el sustento del hogar.

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“Somos muy entronas. Si tenemos más hijos y menos dinero, algo nos pasa, se nos enciende un switch. Podemos tener tres trabajos, no dormir. Yo tengo un gran ejemplo con mi mamá y con mis abuelas”, asegura.

Esa fortaleza, señala, debe transmitirse a las nuevas generaciones, aunque considera importante no negar el cansancio o el miedo .

“Nos toca decirles a nuestros hijos, de cualquier sexo, la importancia ser matrona, patrona de la familia; que te puedes romper, pero creces; te puedes caer, pero te levantas; puedes llorar, pero te curas”.

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