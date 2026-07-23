Estar en una Copa del Mundo significa para el futbolista un incremento de su valor y una exposición que difícilmente ofrece otra competencia. Es la vitrina por excelencia para que clubes y técnicos observen elementos que puedan reforzarlos.

Y para México esto no ha sido la excepción. Después de Estados Unidos 1994, en el que ningún tricolor logró emigrar a Europa, hay por lo menos un futbolista nacional que salió en las siguientes Copas del Mundo.

Sin embargo, luego de este Mundial 2026, en el que México firmó su mejor participación en 40 años, se esperaban más ofertas por diversos jugadores mexicanos, pero por ahora, todo ha quedado en rumores.

Erik Lira, Armando González, Israel Reyes, Brian Gutiérrez y Roberto Alvarado son elementos que podrían saltar a Europa por su carrera, su perfil y lo hecho en la reciente justa mundialista. En cambio, dos nombres dejaron Europa por volver a la Liga MX: Jorge Sánchez (Atlas) y Orbelín Pineda (Rayados).

En caso de que no salga nadie, se cortaría una racha que se retomó hace 28 años. Germán Villa dio el paso al final de Francia 1998 y salió a España con el Espanyol de Barcelona; en Corea-Japón 2002, Manuel Vidrio hizo lo propio, con el Osasuna.

Alemania 2006 fue el que más exportaciones dejó: Carlos Salcido, Francisco Fonseca, Pável Pardo y Ricardo Osorio.

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En el Mundial de Sudáfrica 2010 fueron Pablo Barrera, Javier Hernández y Efraín Juárez.

Raúl Jiménez en 2014 (Atlético de Madrid, Erick Gutiérrez en 2018 (PSV) y César Montes en 2022 (Espanyol), otros nombres que dieron el salto tras un Mundial. En los casos de Guillermo Ochoa (Salernitana-2022 ) y Rafael Márquez (Hellas Verona -2018), volvieron para vivir una segunda aventura.

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