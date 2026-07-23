La ola de despidos se extiende en las maquiladoras debido al creciente uso de robots en la producción, sobre todo en la frontera, donde el proceso se aceleró por los salarios mínimos más altos y los mayores días de vacaciones.

También se suman la incertidumbre comercial, la inseguridad y el impacto de los aranceles de Estados Unidos, opinaron analistas consultados por EL UNIVERSAL.

Los establecimientos con el programa de la Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación (Immex) tenían contratados un total de 3.19 millones de empleados, técnicos y obreros durante mayo, 3% o 100 mil plazas menos que dos años atrás.

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Fuente: Inegi

Estos negocios comenzaron a despedir personal a partir de finales de 2023, de acuerdo con los registros que el Inegi dio a conocer este miércoles.

El presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index), Humberto Martínez Cantú, expuso que las maquiladoras se están automatizando en el país.

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“Tenemos mucha tecnología y tenemos plantas muy sofisticadas, por ejemplo, hay plantas de inyección de plásticos y para la fabricación de dispositivos que ya se automatizaron casi totalmente. Además de que crece la fabricación de robots humanoides que se usan en líneas de producción”, detalló a El Gran Diario de México.

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En mayo, cuando se conocieron mejoras al Plan México para incentivar inversiones, Martínez Cantú dijo que 40% de las empresas reportan obstáculos en trámites por ser tardados, caros y poco claros.

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Desde su punto de vista, los cambios podrían generar confianza para invertir porque los inversionistas requieren “claridad y certeza en los criterios de auditorías, evitar la retroactividad indebida y eliminar cualquier forma de doble tributación”.

El Inegi reportó 6 mil 520 establecimientos incorporados al programa Immex, 80% de los cuales son manufactureros y el resto sonde actividades de agricultura, pesca, comercio y servicios.

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El socio líder del Segmento Immex de KPMG México, Mario Hernández, coincidió en que avanzan la automatización y robótica en el empleo maquilador, pero se suman otros factores como la guerra comercial entre EU y China, el impacto de los aranceles del presidente Donald Trump y los salarios que se pagan en la frontera norte.

“La tendencia es seguir la automatización, pase lo que pase, lleguemos a un acuerdo de aranceles o no, y aunque siga el T-MEC [Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá]”, detalló.

“Tenemos un año y medio con esta tendencia que, obviamente, está diferenciada entre ciudades, regiones e industrias”, agregó.

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Explicó que la problemática también tiene que ver con el decreto salarial para la frontera norte, donde el salario de trabajadores es 40% mayor que en otras partes y es la región con más maquiladoras.

En su opinión, el decreto fronterizo de salarios, IVA de 8% e ISR de 20% generaron un efecto contrario desde el punto de vista de crecimiento del empleo, porque las empresas empezaron a ver que manufacturar en la frontera norte era más caro y se movieron.

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“Algunas maquiladoras liquidaron a sus trabajadores, bajaron las cortinas y no volvieron a abrir”, dijo el experto de KPMG México.

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También hay un tema de tramitología, dijo, porque antes la certificación Immex se obtenía en un promedio de tres meses, pero ahora tarda nueve o más.

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“Los aranceles de Estados Unidos a las exportaciones mexicanas volvieron caros los productos y perdieron competitividad”.

Algunas empresas se adaptaron, pero hubo quienes se movieron a Centroamérica, Texas o California, donde recibieron incentivos fiscales, comentó Hernández.

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El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), Octavio de la Torre, coincidió en que el retroceso que se registra en el empleo, sobre todo en las maquiladoras del norte, tiene que ver con las dudas sobre el T-MEC y las tensiones comerciales por la política arancelaria estadounidense.

Sin embargo, opinó que también se debe a la inseguridad, así como los crecientes costos laborales y operativos, factores que frenan la inversión y la contratación de personal.

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