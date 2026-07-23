Toluca, Méx.— La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que el gobierno de México ha destinado 111 mil millones de pesos para el Plan Integral del Oriente del Estado de México, con el que se tienen contempladas obras de educación, salud, movilidad, agua y drenaje en los municipios de Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Texcoco, Tlalnepantla y Valle de Chalco.

En su conferencia mañanera del miércoles realizada en Toluca, dijo que la inversión para el oriente del Estado de México se suma a los 95 mil millones de pesos anuales de los Programas del Bienestar, lo que “es una inversión social muy importante” para el estado con más habitantes del país.

Acompañada por la gobernadora Delfina Gómez, señaló que desde hace muchos años la entidad tenía “una carencia de inversión”. “Por eso decidimos concentrar la inversión en la zona oriente, en educación, en salud, movilidad, agua y drenaje, principalmente”.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina, informó que el gobierno de México invertirá 33 mil 663 millones de pesos en 2026 para obras de infraestructura que contempla proyectos carreteros, puentes, transporte público, infraestructura educativa y ferroviaria.

Detalló que la inversión acumulada para el periodo 2025-2030 ascenderá a 76 mil 400 millones de pesos.

En materia de movilidad, destacó que ya inició la construcción del Trolebús Elevado Ixtapaluca-Chalco, una de las principales obras de transporte para la zona oriente de la entidad, que se prevé esté lista en julio de 2027 con una longitud de 10 kilómetros.

[Publicidad]

Añadió que continúan las obras de conservación carretera. Los 10 trenes de pavimentación entregados a municipios mexiquenses han rehabilitado 1.24 millones de metros cuadrados, equivalente a cerca de 100 kilómetros de vialidades.

Entre otras acciones, resaltó que en la red federal libre de peaje ya se han intervenido 92 kilómetros, se construyen 18 puentes vehiculares y seis de los nueve nuevos bachilleratos ya fueron concluidos, y se prevé la construcción de otros tres planteles, una ampliación en Texcoco y el reforzamiento de cuatro escuelas más.

En materia ferroviaria, Esteva Medina destacó que el Tren México-Querétaro registra un avance de 20%, con una inversión de 47 mil 500 millones de pesos en territorio mexiquense, mientras que el del AIFA-Pachuca contará con una inversión de 20 mil millones de pesos y se prevé que concluya el próximo año.

[Publicidad]

Zoé Robledo, director del IMSS, presentó avances del instituto y del ISSSTE, con 14 proyectos por 5 mil 678 millones de pesos: el rescate del Hospital General de Subzona de Chicoloapan; la intervención del Hospital Pediátrico Oncológico de Ecatepec; y el regional de especialidades de Chimalhuacán.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.