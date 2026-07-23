Cuautitlán, Méx.— En 30 municipios del Estado de México, el Instituto Mexiquense de la Infraestructura Física Educativa (IMIFE) construirá 31 escuelas de nivel Bachillerato Nacional Margarita Maza, para lo que invertirá alrededor de 500 millones de pesos.

El IMIFE emitió convocatorias para licitar contratos que ya fueron asignados a distintas empresas que iniciarán trabajos entre el 24 y 25 de julio, y cuyo tiempo aproximado de ejecución de obra será de 90 días.

Las escuelas tendrán cada una aulas didácticas, sanitarios, talleres de artes y cómputo, plaza de acceso, cancha de usos múltiples, administración, barda perimetral y bodegas.

Los planteles se ubicarán en municipios como Cuautitlán México, Ecatepec, Texcoco, Atizapán de Zaragoza, Zumpango, Nezahualcóyotl, La Paz, Chalco, Ixtapaluca, Zinacantepec, Lerma y Coatepec Harinas.

En los casos de Tecámac, Atenco y Amatepec, los procedimientos de licitación se declararon desiertos. Las 28 restantes tienen costos que rebasan los 15 millones 300 mil pesos cada una.

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