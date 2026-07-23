Chimalhuacán, Méx.– El Puente San Lorenzo, uno de los que comunica a Chimalhuacán con Nezahualcóyotl, suspendió por completo su circulación a partir de este martes como parte de los trabajos de reconstrucción que ejecuta el gobierno federal.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) encabeza la intervención, ubicada atrás de la Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl (UTN).

Esa estructura que tiene varios años en funcionamiento atraviesa el río de La Compañía para unir a esas comunidades de Chimalhuacán y Nezahualcóyotl.

La obra contempla la ampliación a dos carriles en un sólo sentido, nuevos accesos, estructuras de protección en concreto reforzado, terracerías, pavimentación y la instalación de señalamiento horizontal y vertical.

Las autoridades locales advirtieron que el cierre se mantendrá vigente mientras duren los trabajos.

Recomiendan a conductores y residentes utilizar la siguiente ruta alterna: desde la esquina de Calle 4 y avenida Benito Juárez, continuar por calle Abedules, incorporarse a calle Río de la Compañía y avanzar hasta el Puente Jacarandas.

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