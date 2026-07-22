Marjorie de Sousa tiene claro que convertirse en madre cambió por completo la manera en la que ve el amor.

Durante un encuentro con los medios, la actriz aseguró que, en esta etapa de su vida, las expectativas que tiene sobre una relación de pareja son diferentes y que, antes que cualquier otra cualidad, es indispensable que la persona que llegue a su vida vea a su hijo Matías como una prioridad.

“Cuando eres mamá, tu prioridad ya es otra cosa, ya no estás como pendiente de eso (de tener una pareja), y si Dios te manda a la persona que tenga que estar contigo, pues que sea alguien que quiera a tu hijo, que lo acepte y lo demás viene”, dijo durante el inicio de grabaciones de su nueva telenovela.

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Aunque reconoció que el amor ya no ocupa el mismo lugar, De Sousa dejó claro que no está cerrada a la posibilidad de iniciar una nueva relación, siempre y cuando esa persona comparta sus valores y el amor por su hijo.

“Que sea un tipo preparado, un tipo que le eche ganas a la vida, un tipo que crea en Dios, que sea amoroso, que respete a mi familia, que quiera a mi hijo, que lo ame como si fuera suyo”, expresó.

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El último noviazgo conocido de la actriz fue el que inició en 2020 con el empresario Vicente Uribe, aunque desde hace tiempo ha decidido mantener su vida sentimental en privado.

Además de hablar sobre el amor, De Sousa se refirió a la preocupación que mantiene por la situación que atraviesa su país natal tras los sismos registrados recientemente, pues varios de sus amigos perdieron su patrimonio y aún espera conocer con certeza cuál es el estado de los bienes de sus padres.

“La verdad es muy triste lo que se ve, tengo muchos amigos que lo perdieron todo, no tenemos todavía información del caso. Al final son cosas materiales, pero son cosas de mi mamá y de mi papá, un esfuerzo de vida”, señaló.

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Actualmente, Marjorie forma parte del elenco de "Infinito Amor", telenovela que se estrenará el próximo 12 de octubre por Las Estrellas, donde dará vida a Amanda.

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