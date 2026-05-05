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ya reportó la página que está volviendo virales fotografías creadas con Inteligencia Artificial, en las que aparece ella, su hijo Matías y su padre, el actor Julián Gil, quien dejó de convivir con el menor desde 2020, pues desde entonces la actriz venezolana es quien tiene la patria potestad.

En redes se han viralizado varias fotografías hechas con IA en las que muestran a Marjorie y Julián supuestamente juntos y sonrientes con Matías, el hijo de ambos nacido en enero del 2017.

Pese a que de lo que considera es una injusticia, la actriz ha preferido el silencio, en esta ocasión se dijo muy molesta por dichas fotos, por lo que actuó en consecuencia.

Le parecieron una falta de respeto, dijo no estar de acuerdo con que el público juegue con ello y que tomen fotos de su redes para exhibir a su hijo en una situación falsa.

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Marjorie de Sousa evade responder cada que la cuestionan sobre Julián Gil, el padre de su hijo Matías.
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"Creo que no se debería hacer, deberían de respetar el proceso de cada una de las personas y sobre todo, usar la imagen de mi hijo con fotos mías de mis redes sociales está fatal, no me gustó", dijo tajante.

Reveló que si reportó la página fue porque se trataba de información falsa, algo que consideró delicado.

"Es ponerse en los zapatos del niño y respetar, ¿no?; reporté la página porque es información falsa, no me gustó , sí es bien delicado"

Remarcó que ese tipo de contenidos (creados con IA) son peligrosos porque juegas con la vida de las personas, se mata a quien sea, se genera pánico y duda.

Marjorie hizo un llamado a reportar la pagina porque "eso no es seriedad" , y remarcó que no está bien que se juegue con la vida privada de un niño, en ese caso de su hijo Matías.

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rad

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