Más Información

Lanza FILCO Manifiesto por la Cultura

Lanza FILCO Manifiesto por la Cultura

Aguafuerte: 20 años, 350 muestras y mil 900 artistas

Aguafuerte: 20 años, 350 muestras y mil 900 artistas

De la Reina Roja a las tejedoras: Las indígenas de México, en España

De la Reina Roja a las tejedoras: Las indígenas de México, en España

Poetas abordarán los desafíos ecológicos para imaginar mundos posibles

Poetas abordarán los desafíos ecológicos para imaginar mundos posibles

“A mis 70 años me pregunto ¿qué es la escritura?”: Mónica Lavín

“A mis 70 años me pregunto ¿qué es la escritura?”: Mónica Lavín

Reconocen a artistas de varias generaciones en el Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga 2025

Reconocen a artistas de varias generaciones en el Premio Nacional de Danza Guillermo Arriaga 2025

“Hijo mío, qué felicidad poder acompañarte en el día más importante de tu vida”, con estas palabras el actor compartió su orgullo y alegría por la nueva etapa que vive Julián Jr., quien el pasado fin de semana llegó al altar.

Gil, quien actualmente se desempeña como presentador de “El Conquistador”, compartió en su cuenta de Instagram detalles de la celebración, desde los preparativos hasta la fiesta.

En una de las imágenes, el actor, vestido con un traje azul, y su hijo, con un atuendo clásico negro, se miran a los ojos sonriendo. “Verte dar este paso me llena de felicidad y amor. Te deseo una vida llena de respeto y sueños cumplidos”, agregó.

Lee también:

El festejo de Julián Jr. se habría llevado a cabo en Delaware, Estados Unidos, ya que la esposa de Julián Gil, Valeria Marín, publicó algunas fotografías desde allí.

Sobre la vida amorosa del joven se sabe poco, ya que junto a su pareja llevan un perfil muy discreto.

El especial regalo de Julián Gil a su hijo

El actor también sorprendió a su hijo con un gesto muy tierno: le obsequió un saco personalizado, cuyo forro incluye una fotografía ampliada de ambos en una pose fraternal. La pieza fue elaborada en una sastrería de Miami.

“Si hay algo en la vida que me hace feliz es ver a mis hijos lograr sus sueños. Llevarte de la mano desde el día que naciste hasta ahora, y acompañarte al altar, es uno de los momentos más felices de mi vida”, escribió Gil en un video donde ayuda a su hijo a probarse el traje.

Lee también:

Julián Gil es padre de tres hijos: Nicolle, quien reside en España; Julián Jr.; y Matías, fruto de su relación con Marjorie de Sousa, cuyo caso ha sido tema de conversación por el pleito legal que mantiene con la actriz venezolana.

Julián Gil dedica palabras a la esposa de su hijo

El intérprete de 55 años también celebró el cariño que su nuera, Mekela, tiene por Julián Jr.:

“Mekela, gracias por unirte a este vestidor y por amar a Juli con tanto corazón y fortaleza. Sé que serás su mejor compañera de equipo: celebra sus goles, juega a su lado y, cuando se equivoque… sácale la amarilla, pero con amor. Hoy mi familia y yo te damos la bienvenida a nuestro club de fans: una familia loca, ruidosa y llena de amor que celebra cada gol”, expresó.

Lee también:

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

El karma existe redes reaccionan al divorcio de Angélica Vale luego de apoyar a Ángela Aguilar. Foto: Foto tomada de Instagram @angelicavaleoriginal / AFP

"El karma existe": redes reaccionan al divorcio de Angélica Vale luego de apoyar a Ángela Aguilar

Meghan Markle demandaría al príncipe William en caso de que le quite su título real. Foto: AP

Meghan Markle demandaría al príncipe William en caso de que le quite su título real: "Luchará con uñas y dientes"

Tras agredir a Fátima Bosch, Nawat Itsaragrisil provoca arresto de director de Miss Universo México en Tailandia; confirman. Foto: Instagram/EFE

Tras agredir a Fátima Bosch, Nawat Itsaragrisil provoca arresto de director de Miss Universo México en Tailandia; confirman

Edén Muñoz corona a Yuridia como la verdadera reina del regional mexicano y desata una ola de memes contra Ángela Aguilar Foto: Captura de pantalla / TikTok

Edén Muñoz corona a Yuridia como la verdadera reina del regional mexicano y desata una ola de memes contra Ángela Aguilar

Lauren Sánchez. Foto: AP

Lauren Sánchez comparte el revelador vestido transparente que usó en fiesta de Kris Jenner

[Publicidad]