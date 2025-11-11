“Hijo mío, qué felicidad poder acompañarte en el día más importante de tu vida”, con estas palabras el actor Julián Gil compartió su orgullo y alegría por la nueva etapa que vive Julián Jr., quien el pasado fin de semana llegó al altar.

Gil, quien actualmente se desempeña como presentador de “El Conquistador”, compartió en su cuenta de Instagram detalles de la celebración, desde los preparativos hasta la fiesta.

En una de las imágenes, el actor, vestido con un traje azul, y su hijo, con un atuendo clásico negro, se miran a los ojos sonriendo. “Verte dar este paso me llena de felicidad y amor. Te deseo una vida llena de respeto y sueños cumplidos”, agregó.

El festejo de Julián Jr. se habría llevado a cabo en Delaware, Estados Unidos, ya que la esposa de Julián Gil, Valeria Marín, publicó algunas fotografías desde allí.

Sobre la vida amorosa del joven se sabe poco, ya que junto a su pareja llevan un perfil muy discreto.

El especial regalo de Julián Gil a su hijo

El actor también sorprendió a su hijo con un gesto muy tierno: le obsequió un saco personalizado, cuyo forro incluye una fotografía ampliada de ambos en una pose fraternal. La pieza fue elaborada en una sastrería de Miami.

“Si hay algo en la vida que me hace feliz es ver a mis hijos lograr sus sueños. Llevarte de la mano desde el día que naciste hasta ahora, y acompañarte al altar, es uno de los momentos más felices de mi vida”, escribió Gil en un video donde ayuda a su hijo a probarse el traje.

Julián Gil es padre de tres hijos: Nicolle, quien reside en España; Julián Jr.; y Matías, fruto de su relación con Marjorie de Sousa, cuyo caso ha sido tema de conversación por el pleito legal que mantiene con la actriz venezolana.

Julián Gil dedica palabras a la esposa de su hijo

El intérprete de 55 años también celebró el cariño que su nuera, Mekela, tiene por Julián Jr.:

“Mekela, gracias por unirte a este vestidor y por amar a Juli con tanto corazón y fortaleza. Sé que serás su mejor compañera de equipo: celebra sus goles, juega a su lado y, cuando se equivoque… sácale la amarilla, pero con amor. Hoy mi familia y yo te damos la bienvenida a nuestro club de fans: una familia loca, ruidosa y llena de amor que celebra cada gol”, expresó.

