El esperado Hot Sale 2026 arrancó oficialmente este 25 de mayo en México y miles de consumidores ya comenzaron a buscar las mejores promociones, descuentos y meses sin intereses en tiendas de tecnología, moda, viajes y hogar.

Conoce dónde encontrar todas las tiendas participantes en el Hot Sale 2026. Foto: Creada con IA (ChatGPT)

La campaña de ventas en línea más grande del país promete nueve días de ofertas que podrían desaparecer en cuestión de horas.

Organizado por la Asociación Mexicana de Ventas Online, el evento reúne a algunas de las marcas más importantes del mercado, las cuales ya habilitaron rebajas especiales.

Lee también: ¿Cómo funciona Planea y Ahorra en Amazon México?; compra más y gasta menos en este Hot Sale 2026

¿Cuándo termina el Hot Sale 2026 en México?

El Hot Sale 2026 comenzó oficialmente este lunes a las 00:00 horas, momento en el que varias plataformas activaron descuentos exclusivos para compras por internet. Sin embargo, la ventana para aprovechar precios bajos será limitada.

Hot Sale 2026. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

La campaña concluirá el próximo 2 de junio de 2026, por lo que los consumidores tendrán únicamente nueve días para encontrar promociones en categorías altamente demandadas como celulares, pantallas, ropa, vuelos, electrodomésticos y artículos para el hogar.

¿Qué es el Hot Sale y por qué miles esperan esta temporada de ofertas?

El Hot Sale se ha convertido en una de las temporadas comerciales más importantes del país debido al crecimiento acelerado de las compras por internet. Cada año, cientos de empresas lanzan descuentos exclusivos, bonificaciones bancarias y pagos a meses sin intereses para incentivar el comercio electrónico.

Lee también: Hot Sale 2026: estos son los celulares Samsung que más valen la pena comprar este año

Además del ahorro, esta campaña suele generar alta expectativa porque muchas tiendas liberan promociones relámpago con stock limitado, lo que provoca que algunos productos se agoten en minutos.

¿Qué tiendas participan en el Hot Sale 2026?

Entre las marcas y plataformas que ya anunciaron promociones para esta edición destacan gigantes del comercio electrónico y cadenas reconocidas en México.

Participan empresas como Amazon México, Mercado Libre, Walmart México, Costco México, Liverpool, Coppel, Elektra, Chedraui, Sam's Club México, Temu y Shein.

¿Cuándo empieza el Hot sale y que marcas participan? Foto: Pixabay

También se suman firmas de tecnología y moda como Samsung México, Puma México, Sephora México y The Home Depot México, además de plataformas de viaje como Booking.com.

¿Dónde consultar todas las tiendas participantes del Hot Sale 2026?

Los consumidores pueden revisar el listado oficial de marcas participantes, categorías y promociones directamente en el sitio oficial del evento: Hot Sale México 2026.

En esa plataforma es posible encontrar ofertas organizadas por categorías, además de identificar qué empresas tendrán descuentos exclusivos durante esta edición.

También te interesará:

"Manuel Bartlett, autor intelectual del asesinato de Manuel Buendía"; Javier Coello Trejo reveló la verdad tras el crimen

Pensiones Bienestar 2026: ¿quién recibe su depósito HOY, 25 de mayo?; entérate aquí

Pensión IMSS e ISSSTE: ¿cuándo se realizará el depósito de junio?; conoce aquí la fecha exacta

Descubre las mejores ofertas y productos del momento en Descubre y Compra. Si buscas tecnología, moda, gadgets, coleccionables, belleza o artículos en tendencia, este es el espacio ideal para ti.

akv