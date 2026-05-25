Madrid. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de España incautó varias joyas, relojes, brazaletes y pulseras de una caja fuerte ubicada en el despacho del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Según habría manifestado la secretaria del exdirigente socialista, responderían a la herencia de Sonsoles Espinosa, la esposa de Zapatero, y a “regalos de viajes”. Así consta en el acta de entrada y registro que la UDEF ha elevado al juez que investiga el “caso Plus Ultra”, José Luis Calama, y a la que ha tenido acceso Europa Press, relativa al registro que la Policía realizó al despacho del expresidente del Gobierno el pasado 19 de mayo, que está situado en el número 35 de la madrileña calle de Ferraz.

El hallazgo ocurre tras la imputación del ex mandatario por ser el presunto líder de una supuesta trama de tráfico de influencias en el marco del rescate de 53 millones de euros que el Gobierno concedió a la aerolínea Plus Ultra en pandemia.

Los investigadores detallan que también intervinieron discos duros, teléfonos móviles, agendas, ‘pendrives’ o carpetas, entre otros enseres. En concreto, la UDEF manifiesta que incautó un collar dorado con una placa en la que podía leerse “José Luis R.Z”, entre otras joyas como relojes de mano, pendientes o cadenas de oro.

También destacan que intervinieron dos teléfonos de la secretaria del expresidente, Gertrudis Alcázar: uno personal y otro de trabajo. Asimismo, el acta recoge que la secretaria de Zapatero facilitó a los agentes las contraseñas de los móviles y ordenadores ubicados en el despacho.

Los investigadores detallan que también intervinieron discos duros, teléfonos móviles, agendas, ‘pendrives’ o carpetas, entre otros enseres. En concreto, la UDEF manifiesta que incautó un collar dorado con una placa en la que podía leerse “José Luis R.Z”, entre otras joyas como relojes de mano, pendientes o cadenas de oro.

También destacan que intervinieron dos teléfonos móviles de la secretaria del expresidente, Gertrudis Alcázar: uno personal y otro de trabajo. Asimismo, el acta recoge que la secretaria de Zapatero facilitó a los agentes las contraseñas de los móviles y ordenadores ubicados en el despacho.

Los investigadores explican que llamaron al Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT) de la Policía Nacional para abrir la caja fuerte, si bien finalmente no hizo falta, porque “el abogado presente” ofreció la posibilidad “de realizar una llamada telefónica con la finalidad de conseguir una llave que permita su apertura”.

“Finalmente acude al domicilio una persona con la llave con lo que se accede a la caja fuerte, no siendo necesaria la intervención del GOIT”, indican.

Bolsa con la inscripción de la Presidencial de Gobierno

De esta forma, entre los objetos que se incautaron figura, asimismo, un collar con 13 piedras de color azul y varios relojes de marcas como Pierre Balmain, Certina, Lorenz Theatre o Dogma, además de anillos, broches o medallas.

La UDEF también se llevó una bolsa con una inscripción de la Presidencia de Gobierno que en su interior contenía tres pares de pendientes dorados con bolas blancas, un brazalete, una sortija plateada con una bola blanca y dos relojes de las marcas Redondo Omega, además de un colgante con el número 13.

Este neceser también incluía un brazalete dorado con piedras de color blanco, un collar de color dorado con tres formas doradas, un alfiler de color dorado, una cadena de color dorado, un cordón plateado y una bola blanca y pendiente con forma ovalada.

Cuentas con dominio de PSOE y carpeta de análisis relevante

El oficio policial refleja que los agentes intervinieron varios correos electrónicos con el dominio web del PSOE en el ordenador de Gertrudis Alcázar, así como carpetas compartidos en red, igualmente con el dominio del PSOE.

Durante el registro también estuvo presente otra trabajadora de la oficina del expresidente Zapatero, a la que se identifica como Judith Wells, y a la se intervinieron dos cuentas de correos electrónico con dominio web del PSOE.

Entre la documentación intervenida en la habitación número uno consta una carpeta de color rojo de Análisis Relevante, la empresa de Julio Martínez Martínez, el amigo de Zapatero que fue detenido en diciembre por el ‘caso Plus Ultra’, así como otras de Thinking Heads, Chinailnk Asia, ICD Instituto Diplomacia Cultural o sobre “facturas conferencias”.

Los agentes de la UDEF también incautaron de siete agendas entre los años 2019 y 2025 del exjefe del Ejecutivo socialista con el título genérico de “Presidente Zapatero”.

El oficio policial menciona el registro de hasta cinco despachos dentro de Ferraz 35, del que interesan la recopilación de ficheros de una computadora gestionada por una persona que identifican como María Brasa con carpetas que llevan por título “Obra Casa Gilmar” y “Obras María”.

ml