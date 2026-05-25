La presidenta de Claudia Sheinbaum confirmó que la Selección de Irán estará en territorio mexicano durante la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Durante su conferencia matutina, la mandataria reveló que representantes de la FIFA consultaron al gobierno mexicano sobre la posibilidad de albergar temporalmente a la selección iraní, cuyos tres partidos de la primera ronda se disputarían en Estados Unidos.

Lee También Lionel Messi enciende las alarmas en Argentina tras retirarse del partido del Inter Miami por lesión

“Nos preguntaron si podían pernoctar en México y dijimos que sí, sin problema. No tenemos por qué negar la posibilidad de que se queden en México”, señaló Sheinbaum.

La presidenta explicó que, actualmente, se revisa la logística del posible alojamiento junto con Gabriela Cuevas y Josefina Rodríguez Zamora, en coordinación con la FIFA.

Lee También Chicharito comparte emotivo video con la Hormiga González: "La 14 de México queda en las mejores manos"

Detalló que una de las opciones planteadas es que la selección iraní tenga como sede la ciudad de Tijuana, desde donde viajaría a territorio estadounidense para disputar sus encuentros mundialistas y posteriormente regresaría a México.

Sheinbaum indicó que la propuesta contempla resolver temas logísticos como vuelos, traslados y visados, aunque subrayó que hasta el momento se trata de una petición presentada por la FIFA y no de una decisión definitiva.

“Eso fue lo que nos informaron por parte de la FIFA, si estábamos de acuerdo en que pernoctaran en México, y dijimos que sí”, reiteró.