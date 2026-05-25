Una cancha, un equipo y la ola de los aficionados puede marcar la diferencia en los minutos más importantes de un encuentro deportivo. Cara al Mundial de Futbol 2026, la Federación Mexicana de Futbol impulsa una nueva forma de alentar: convertir las consignas en una expresión de unidad, entusiasmo y motivación para la selección.

Pero esta no es la primera vez que la pasión de la tribuna mexicana deja eco en las gradas de los estadios mundialistas, ya que en la Copa de México 1986, “la ola” representó un impulso para que los entonces jugadores de Selección Nacional de México dieran todo en la cancha.

Leer también Charly Rodríguez aún sueña con estar en el Mundial 2026: “Hay posibilidad y esperanza”

Mundial de México 1986: cuando la afición hizo historia

Verano de 1986. México recibía por segunda vez la máxima fiesta del fútbol en sus estadios y la afición nacional no se quedó atrás. Fue en ese Mundial cuando “la ola” se inmortalizó en la tradición futbolera, transformando la manera de vivir el deporte en las gradas.

Símbolo de unión, euforia y entusiasmo, el recuerdo de la pasión de la afición aún permanece vivo en la memoria de las leyendas que formaron parte del equipo que disputó aquella Copa Mundial.

“El apoyo de la gente siempre estuvo con nosotros, eso es algo inolvidable”, señaló Fernando Quirarte, exfutbolista y entrenador mexicano, respecto a su experiencia con la afición durante aquel momento histórico.

Por su parte, el también exfutbolista Carlos de los Cobos afirmó que “la afición y nosotros éramos uno; ellos hacían su chamba en la tribuna y nosotros respondíamos a esa motivación”, lo que da constancia del impulso emocional que brinda el apoyo de la gente a los jugadores en la cancha.

La afición es el auténtico Jugador Número 12. Foto: Cortesía

Luis Flores, por su parte, sumó al recuerdo colectivo de “la ola” el siguiente comentario nostálgico: “Imagínate eso con todo el estadio Azteca cantando el himno nacional a capela. Me tocó esa bendición de vivirlo en 1986”.

Respecto a ello, Mario Trejo añadió que “el apoyo extra es una motivación importante. Cuando juegas tus partidos de local, aquí tenemos la ventaja del apoyo de la gente”.

El verdadero jugador 12: la afición

Hoy, el apoyo desde la tribuna es más importante que nunca. La unión entre los aficionados en respaldo a la Selección Mexicana, sobre todo dentro de un marco de respeto y sin gritos discriminatorios sancionados por la FIFA, puede canalizar la pasión en motivación para el equipo.

“Cuando vas ganando y tienes el apoyo, se siente muy agradable; cuando vas perdiendo, ese apoyo se siente aún más”, comentó Carlos Muñoz al recordar las emociones vividas en la cancha.

Ahí radica la esencia de “la ola”, transformar a los aficionados en parte del equipo de la Selección Mexicana. Exjugadores como Miguel España así lo creen al expresar que “la Ola Verde, el ‘sí se puede’, el ‘México, México’, yo sí creo que la afición es el jugador Número 12”.

Leer también La Federación Mexicana de Futbol lanza nueva campaña para erradicar el grito homofóbico

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.