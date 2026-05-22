Ya falta muy poco para el inicio de la Copa del Mundo 2026 y la Selección Mexicana continúa con su preparación rumbo a la inauguración del próximo 11 de junio contra Sudáfrica.

Con una concentración que comenzó el pasado 6 de mayo en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) y tres partidos amistosos, es como Javier Aguirre cerrará su preparación para vivir el Mundial 2026 en casa.

Esta noche, enfrentan a la Selección de Ghana en el estadio Cuauhtémoc, en Puebla, en uno de los tres partidos que le restan al equipo del Vasco Aguirre; Australia (Pasadena, California) y Serbia (Toluca) son los otros dos encuentros.

Para el compromiso de hoy, Javier Aguirre cuenta con 18 elementos que de momento parecen seguros en la Copa del Mundo y con ocho sparrings que, de acuerdo con el técnico nacional, tendrán minutos contra el combinado africano.

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Los mediocampistas Luis Chávez y Edson Álvarez llegaron el pasado lunes a la concentración tricolor y tendrán pocos minutos para esta noche en el Cuauhtémoc; el central César Montes está descartado como prevención debido a unas molestias musculares que presenta.

¿Cuándo y dónde ver el México vs Ghana?

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La Selección Mexicana enfrentará en el estadio Cuauhtémoc a su similar de Ghana, como parte de la preparación rumbo a la próxima Copa del Mundo Norteamérica 2026.

Fecha: Viernes 22 de mayo

Horario: 20:00

Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN y ViX Premium

El 30 de mayo contra Australia y el 4 de junio frente a Serbia son los otros dos enfrentamientos que sostendrá México antes del arranque de la Copa del Mundo.