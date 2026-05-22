La mañana de este viernes 22 de mayo llegaron a la Ciudad de México las connacionales Sol González y Violeta Núñez, quienes llevaban ayuda humanitaria a Gaza, pero fueron interceptadas por autoridades de Israel.

Las dos mexicanas integrantes de la Global Sumud Flotillla llegaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y fueron recibidas con gritos de “¡valientes!” y “Sol, Violeta, su lucha es la neta”.

Con banderas de Palestina y música, González y Núñez se dieron un abrazo ante familiares y personas que ya las esperaban. El jueves, la mexicana Jimena Hernández, integrante de Doctors to Gaza, también llegó al AICM.

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Embarcaciones pertenecientes a la Flotilla Global Sumud, que transportaban activistas y ayuda humanitaria, se preparan para partir hacia Gaza desde el puerto de Marmaris, Turquía, el jueves 14 de mayo de 2026, en un intento por romper el bloqueo naval israelí. Foto: AP

Violeta Núñez acusó que fueron secuestradas en aguas internacionales por las fuerzas de israelíes y después llevadas a una cárcel “que es como un campo de concentración”: “Fuimos llevadas a una cárcel y en esa cárcel fuimos torturadas (...). Los hospitalizados, 35 de ellos, tienen facturas diversas (...). Personas fueron inyectadas de un líquido que no sabemos qué es”.

También denunció casos de abuso sexual contra quienes buscaban llegar a Gaza.

Se espera que para el sábado lleguen a nuestro país los demás integrantes de la delegación mexicana, tras haber sido secuestrados por autoridades de Israel: Paulina del Castillo, Diego Velázquez y Al Matuasem Flores.

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El Movimiento Global a Gaza México denunció que “la violencia ejercida por el ejército de Israel contra la flotilla humanitaria en aguas internacionales dejó graves secuelas físicas en nuestros compañeros como costillas rotas, un brazo fracturado y riesgo inminente de desprendimiento de retina.

“Pau del Castillo se mantuvo firme a su lado en todo momento, sosteniendo a sus compañeros en solidaridad. Frente a la brutalidad y el secuestro legalizado, la respuesta es el cobijo de la comunidad”, dijo el Movimiento.

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