¿Qué hay para el fin de semana? Hay muchos planes y experiencias en CDMX. Te proponemos 5 de ellas.

Avistamiento de aves en Chapultepec

Según el Fideicomiso Pro Bosque Chapultepec, ahí se han registrado 180 especies de aves, por lo que es un gran spot para el avistamiento.

Por eso, el fin de semana se llevará a cabo el recorrido ‘Miradas al vuelo: observación de aves’ en el Parque de Cultura Urbana (Parcur), ubicado en la Tercera Sección, muy cerca de la estación de cablebús Parkour/Colegio de Arquitectos.

Foto: Bosque de Chapultepec

Guiado por un experto, la intención es buscar, identificar y registrar las distintas especies que habitan en uno de los pulmones verdes de la CDMX.

Será el sábado 23 a partir de las 9:00 a.m.

La entrada es gratuita, aunque limitada a 20 personas.

Instagram: @parcur_cdmx

Picnic nocturno en el Bosque de Tlalpan

Los bosques y montañas al sur de la CDMX son ideales para planear un fin de semana entre la naturaleza.

El Centro de Cultura Ambiental Ecoguardas está organizando una velada bajo las estrellas con caminata guiada por el recinto, noche de cine y picnic, y campamento.

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Será el sábado 23 a partir de las 5:00 p.m.

El costo es de $87 pesos por persona si solo es el recorrido y el cine picnic. $302 por 2 personas si se incluye campamento.

Instagram: @sedemacdmx

Museo de la Caricatura

La caricatura no solo ha funcionado para el entretenimiento, sino también para el activismo y la cultura, así que si quieres saber más sobre este arte, visita el Museo de la Caricatura en el Centro Histórico de CDMX.

Dentro del Antiguo Colegio de Cristo —edificio barroco del siglo XVI—, se preservan, guardan y difunden obras realizadas por caricaturistas mexicanos del siglo XIX hasta nuestros tiempos.

Foto: Sectur CDMX

Además, podrás tomarte fotos con Kalimán, Memín Pinguín y Mafalda o lanzar una moneda en la fuente del patio; si aciertas justo en el centro, ganarás un dibujo.

Abre el fin de semana de 11:00 a.m. a 6:00 p.m.

La entrada es gratuita.

Facebook: ‘Museo de la Caricatura’.

Street escape en la colonia Roma

Dicen que la Plaza Río de Janeiro en la colonia Roma Norte está cargada de energías, sobre todo por su cercanía con la ‘Casa de las Brujas’, un edificio de ladrillo rojo donde se dice que habitaron brujas y ‘Pachita’, la legendaria chamana chihuahuense.

En los alrededores, Fever ofrece el street escape (juego callejero) ‘Misión Mágica’, el cual implica seguir instrucciones en el teléfono para resolver desafíos y enigmas, enfrentarte a criaturas y tomar decisiones estratégicas para descubrir un secreto oculto antes de que la ‘oscuridad’ se apodere de todo.

Foto: Sectur CDMX

Disponible el fin de semana de 10:00 a.m. a 6:00 p.m. con experiencias cada hora.

El costo va desde los $370 pesos para dos personas.

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Sitio web: feverup.com/m/163207

Restaurante mágico medieval al sur de CDMX

Si no fue suficiente ‘magia’ con el street scape en la Roma, te proponemos ir al restaurante Arcanum Domus, no muy lejos de Six Flags México y el Bosque de Tlalpan.

Este espacio está inspirado en la alquimia y la época medieval. Tiene ciertos guiños a la saga de Harry Potter.

Fotos: Arcanum Domus

Observa armaduras y otras decoraciones temáticas de la Edad Media. Además, sirven platillos y bebidas con efectos burbujeantes, cambios de color e incluso algunas están preparadas con pequeños ‘rituales’.

Abre el fin de semana de 2:00 p.m. a 9:00 p.m.

Sitio web: arcanumdomus.com

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