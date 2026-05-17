Falta menos de un mes para que se inaugure la Copa Mundial de la FIFA 2026 en CDMX y el entusiasmo llegó a varios museos, donde se han preparado exposiciones relacionadas con el futbol y el campeonato.

Te proponemos visitar 6 exhibiciones para comprender el futbol desde perspectivas diferentes.

Museo Franz Mayer

A un costado de la Alameda Central, en el Centro Histórico de CDMX, un edificio del siglo XVI alberga el Museo Franz Mayer —enfocado en arte y diseño—, donde está la exposición ‘Futbol. Diseñando una pasión’.

Es un recorrido visual e histórico por los mundiales celebrados en el continente americano, destacando el trabajo de diseño para la creación de camisetas de juego, balones, logos, escudos e incluso boletos.

Foto: Museo Franz Mayer

Cuenta con 309 objetos, entre los que destacan los jerseys de Pelé del Mundial de 1970, la selección de Brasil en 1950, Hugo Sánchez, Diego Armando Maradona, Lionel Messi, Toni Kroos, Lamine Yamal, Luis Díaz y algunos más.

Disponible hasta el 16 de agosto.

El museo abre de martes a domingo de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

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La entrada tiene un costo de $180 pesos por persona y $100 para estudiantes, profesores y adultos mayores.

Sitio web: boletos.franzmayer.org.mx/es

Museo Jumex

En la zona de Polanco, al lado del Museo Soumaya, el Museo Jumex, especializado en arte contemporáneo, también se pone en modo Mundial 2026 con la exposición ‘Futbol y Arte: Esa misma emoción’.

“La exposición traza un recorrido por las múltiples intersecciones entre el arte contemporáneo y el futbol como expresión cultural, estética y social” y aborda temas como género, comunidad, identidad y globalidad, se lee en su sitio web.

Foto: Fundación Jumex Arte Contemporáneo

Observa pinturas, esculturas, fotografías, videos e instalaciones únicas, referentes al deporte más popular del planeta, entre las que está ‘Tribunas (2026)’ del colectivo Tercerunquinto, la cual es una especie de miniestadio con ‘asientos’ con los nombres de futbolistas emblemáticos.

Disponible hasta el 26 de julio.

El museo abre de martes a viernes y domingos de 10:00 a.m. a 5:00 p.m. y sábados de 10:00 a.m. a 7:00 p.m.

La entrada es gratuita.

Sitio web: fundacionjumex.org/es

Museo Memoria y Tolerancia

Justo frente al Hemiciclo a Juárez de la Alameda Central, el Museo Memoria y Tolerancia, que difunde la importancia del respeto, la no violencia y los derechos humanos, cuenta con la exhibición ‘Juego limpio: la cancha que nos une’.

Se divide en 6 salas con 150 objetos de memorabilia, una cancha inmersiva y temáticas que van desde los orígenes ancestrales del futbol (el marngrook australiano, el juego de pelota mesoamericano, el episkyros griego o el cuju chino), el nacimiento del deporte moderno, su llegada a México e importancia sociocultural y la creación de la Copa del Mundo.

Fotos: Museo Memoria y Tolerancia

Tiene un par de zonas dedicadas al poder transformador del futbol, explicando casos como el de Didier Drogba y la guerra civil en Costa de Marfil, Sadio Mané y su labor altruista en Senegal y Megan Rapinoe con su lucha por la equidad salarial.

Disponible hasta septiembre.

El museo abre de martes a viernes de 9:00 a.m. a 6:00 p.m. Sábados y domingos de 10:00 a.m. a 7:00 p.m.

La entrada a la exposición tiene un costo de $100 pesos por persona.

Sitio web: myt.org.mx

Museo Yancuic

En el oriente de la CDMX, a unos pasos del Metro Constitución de 1917, el Museo Yancuic, enfocado en ciencia, tecnología y medio ambiente, es la sede de la exposición ‘Álbum Épico’, una auténtica joya para los futboleros debido a su gran colección de objetos originales.

Son más de 15,000 piezas que destacan las Copas del Mundo celebradas en nuestro país: 1970, 1970 (femenil), 1986 y 2026.

Foto: Alcaldía Iztapalapa

Cuenta con áreas interactivas con transmisiones antiguas, narraciones, mesas de futbolito, canchitas y porterías, aunque las ‘estrellas’ son los balones, banderines, pósters, afiches, periódicos, trofeos, camisetas usadas en juego y objetos personales de Pelé, Maradona, Ronaldo Nazário, Jorge Campos, Hugo Sánchez, Garrincha, Bobby Charlton, Michael Platini y más.

Disponible hasta julio.

El museo abre de miércoles a domingo de 9:00 a.m. a 8:00 p.m.

La entrada es gratuita.

Facebook: ‘Museo Yancuic’.

Universum, Museo de las Ciencias

Al sur de la CDMX, dentro de Ciudad Universitaria, el museo Universum, centrado en las ciencias, se alista para recibir el Mundial 2026 con la exposición ‘La ciencia está en la cancha’.

Esta experiencia pretende descubrir el futbol desde una perspectiva científica a través de experiencias interactivas y retos físicos.

Aprende sobre tecnología, geometría y materiales usados en la construcción de los balones; consulta explicaciones de goles y jugadas que ‘desafiaron’ a la gravedad, e incluso experimenta, en primera persona, los métodos y ejercicios de entrenamiento.

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Del 20 de mayo hasta el 4 de octubre.

El museo abre de martes a domingo de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.

La entrada general tiene un costo de $90 pesos por persona, $80 para menores de 2 a 12 años, estudiantes, profesores, adultos mayores y personas con discapacidad.

Sitio web: universum.unam.mx

Museo Interactivo de Economía

En la calle de Tacuba, la más antigua de América, lo que fuera el Convento de Betlemitas aloja el Museo Interactivo de Economía (MIDE), donde recientemente se inauguró la exposición 'Pasa el balón'.

El patio del recinto se transformó en una especie de estadio con tribunas, pasto sintético, infografías y estaciones interactivas que pondrán a prueba tus habilidades físicas, aunque también podrás tomar decisiones como un árbitro, narrar jugadas e incluso descubrir el impacto del futbol en los hábitos de consumo y la forma en que nos relacionamos.

Foto: MIDE

La exhibición también incluye juegos, charlas, conferencias y camisetas de equipos nacionales e internacionales, entre ellas la de Jorge Campos, el legendario portero mexicano.

Disponible hasta el 30 de agosto.

El museo abre de martes a domingo de 9:00 a.m. a 5:00 p.m.

La entrada general cuesta $160 pesos por persona y $100 para estudiantes, maestros, adultosmayores y personas con discapacidad.

Sitio web: mide.org.mx

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