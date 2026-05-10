Guadalajara y la capital del país serán las únicas ciudades en el planeta que recibirán, por tercera ocasión, una Copa Mundial de la FIFA.

La experiencia irá más allá de las paredes del estadio: ya se organizan actividades especiales para vivir el ambiente futbolero sin tener que comprar boletos para los partidos.

Con orgullo, la 'Perla Tapatía' se autonombra “la sede más mexicana”.

FIFA Fan Fest

Es el festival oficial de la FIFA. Se instalará en el centro histórico —remodelado para la ocasión— durante los 39 días del torneo.

Foto: Secturjal

Verónica Delgadillo, alcaldesa de Guadalajara, afirmó que será de acceso gratuito. Se transmitirán los 104 partidos y tendrá presentaciones artísticas y culturales frente al Teatro Degollado, un área gastronómica en la Plaza de Armas (pagas tu consumo), activaciones en el Paseo Fray Antonio Alcalde y juegos interactivos a un costado de la catedral.

Vía Recreactiva

Los domingos, de 8:00 a 14:00 horas, avenidas y calles principales de Guadalajara, Zapopan, Tlaquepaque y Tonalá se vuelven peatonales para caminar, correr o andar en bicicleta.

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Durante todo el trayecto hay juegos interactivos, aunque para el Mundial, en ciertos sitios se colocarán futbolitos, consolas de videojuegos y balones gigantes. Igualmente se programarán encuentros de freestyle.

IG: @viarecreactivagdl

Festival Echoes

El 19 de junio, con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Centro Cultural Universitario será sede de la edición número cuatro del festival de música indie Echoes.

Foto: Echoes Festival

Se presentarán las bandas Parcels (Australia), Darius (Francia), Babas Tutsipop (México) y más músicos nacionales e internacionales. Desde $1,966 pesos por persona.

IG: @echoesmx__

Expo Jersey Mx

Será la exposición de jerseys y artículos de futbol más grande de México, con más de 50 tiendas, expositores y coleccionistas de todo México, Argentina y Colombia.

Habrá exhibición, venta, compra e intercambio de memorabilia, especialmente de camisetas (utilería, usadas en juego y retro). Cuándo: 20 y 21 de junio en el Salón Fiesta Guadalajara (cerca del hotel Riu Plaza). La entrada es gratuita.

IG: @expo_jersey_mx

Balones gigantes

Es la exposición impulsada por la organización Mujeres Empoderadas A.C. Cien balones de fibra de vidrio de más de tres metros de diámetro y dos metros de altura fueron intervenidos por artistas jaliscienses.

Foto: Francisco Guasco. EFE

Estarán en varios puntos emblemáticos de Zapopan, Guadalajara y Tlaquepaque: Avenida Patria, Centro Cultural Universitario, Chapultepec, Paseo Alcalde, Arcos Vallarta, Hospicio Cabañas y Plaza Andares.

Bares en Guadalajara para ver el Mundial 2026

SkyGamers: sport bar con enormes pantallas, futbolitos y un menú con platillos mexicanos e internacionales. En Avenida Vallarta 874, colonia Centro. IG: skygamers.sportbar_gdl

Proyecto Cantina: una mezcla de barra, cantina y sport bar con coctelería y comida rápida. En calle Mar Mediterráneo 2161-2, colonia Providencia. IG: proyectocantina

Hudson: restaurante bar con rock en vivo, terraza y pantallas para transmitir deportes. Hay destilados, licores y cervezas artesanales. En Miguel Lerdo de Tejada 2055, colonia Americana. IG: hudsonbargdl

Rush: sport bar con pantallas gigantes. Sirve comida rápida , destilados, cocteles y licores. En Avenida Santa Margarita 3398, colonia Los Girasoles, Zapopan. Web: rushbar.mx

Fuera de lugar

Te proponemos cinco escapadas en los alrededores de Guadalajara.

Guachimontones: Zona arqueológica, Patrimonio de la Humanidad, con estructuras cónicas escalonadas, construidas en el año 1000 a.C. Encuentra tours en Civitatis desde $1,639 pesos por persona.

Tequila: Llega al pueblo mágico, desde Guadalajara, a bordo de dos trenes turísticos: José Cuervo Express (desde $3,250 pesos) o Tequila Express (desde $1,885), con servicios distintos, bar y ventanales con vista al paisaje agavero que, también es Patrimonio Mundial.

Foto: Secturjal

Tlaquepaque: Pueblo mágico, famoso por sus talleres de alfarería, galerías de arte y ambiente festivo. Jalisco Adventours tiene recorridos que incluyen el pintoresco Andador Independencia, el bar El Parián, el Museo Pantaleón Panduro y la galería del escultor Santiago Bustamante. Desde $1,250 pesos por persona.

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Mazamitla: Pueblo mágico en la montaña. Tours Guadalajara tiene paseos que incluyen una visita a San Luis Soyatlán para probar los ‘vampiritos’, a la Cascada El Salto en la Sierra del Tigre, al parque Mundo Aventura y su puente colgante, y al centro del pueblo. Trayecto: de dos a dos horas y media desde Guadalajara. Tours desde $899 pesos por persona.

Foto: Secturjal

Ajijic: El lago de Chapala es el más grande de México. En sus orillas está el pueblo mágico de Ajijic, con arte urbano, galerías de arte, calles empedradas y casonas antiguas. En Civitatis reserva un tour que incluye la tienda y rancho Tres Potrillos de Vicente Fernández, un paseo en lancha y visitas a los pueblos de Ajijic y Chapala. Desde $790 pesos por persona.

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