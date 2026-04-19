En pocos meses, la Copa Mundial de la FIFA llegará por tercera ocasión a Guadalajara y por primera vez al Estadio Guadalajara o Estadio Akron.

Si no tienes boleto para alguno de los 4 partidos que recibirá en el Mundial 2026, tienes que saber que hay un tour guiado por las entrañas de este recinto y algunas zonas que, normalmente, no se pueden visitar.

Te contamos los detalles.

¿Dónde está el Estadio Guadalajara?

El Estadio Guadalajara se encuentra en la Zona Metropolitana de Guadalajara, en el municipio de Zapopan, en los límites de la zona urbana y el Bosque de La Primavera.

Foto: Estadio Akron

Desde el centro de Zapopan son unos 20 minutos en auto, mientras que del centro de Guadalajara son unos 30 minutos, aunque en ambos casos depende del tráfico.

¿Cómo es el Estadio Guadalajara?

Inaugurado el 30 de julio de 2010 con un partido entre el Club Deportivo Guadalajara (Chivas) y el Manchester United, el Estadio Guadalajara fue diseñado por los arquitectos Jean Marie Massaud y Daniel Pouzet.

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La estructura busca mantener una armonía con el entorno —considerando la cercanía con el Bosque de la Primavera—, por lo que hace alusión a un volcán ‘coronado’ por una nube lenticular.

Foto: Estadio Akron

Para lograrlo, su fachada se compone de una berma (barrera elevada) cubierta de pasto natural, que sirve para amortiguar las altas temperaturas del Bajío. En su punto más alto se levantan varias columnas que sostienen el techo blanco (que simula una nube).

El Estadio Guadalajara tiene capacidad para 46,355 personas con asientos rojos (como si fuera la lava del volcán) distribuidos en 5 niveles: 2 debajo del nivel del suelo y 3 por encima del mismo (los cuales están ‘protegidos’ por la fachada).

Foto: Estadio Akron

Al entrar, un atrio cubierto recibe a los visitantes. Este espacio le da la vuelta a todo el inmueble y permite acceder fácilmente a todas las zonas, incluidos los palcos, los centros de consumo, la tienda oficial y Museo Chivas, una arena de eSports y el recientemente inaugurado Museo JOVEM (enfocado en arte contemporáneo y tecnología).

¿Cómo es el tour en el Estadio Guadalajara?

Aunque el Estadio Guadalajara es 'joven' (a comparación de otros recintos deportivos mexicanos), durante su ‘corta’ existencia ha sido escenario de finales de Liga MX, Copa MX, Copa Libertadores (el torneo de clubes más importante de Sudamérica), Copa de Campeones de la Concacaf (el torneo de clubes más importante de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe), la inauguración y clausura de los Juegos Panamericanos del 2011 y el Mundial Sub-17 del 2011.

Muchas leyendas han jugado ahí, muchas historias (felices y tristes) han sucedido ahí y en este tour guiado estarás más cerca de ellas.

Foto: Dirección de Turismo Zapopan

Primero, ‘desfilas’ por la zona mixta, un túnel por el que caminan todos los jugadores, a un costado de la sala de prensa en la que futbolistas, directores técnicos y directivos comparecen ante los medios.

Entra al vestidor de Chivas. Podrás tomar asiento en cualquiera de los espacios reservados para los jugadores profesionales y explorar las regaderas (con todo y tinas de hidromasaje), el sitio donde se planea la táctica y se da la última arenga antes de saltar a la cancha.

Como si fueras un futbolista, caminas por el pasillo principal hasta salir al campo de juego.

Tómate un momento para asombrarte por lo inmenso que es el Estadio Guadalajara, siéntate en las bancas y toma muchas fotos.

Ir más allá de los señalamientos y pisar el césped está prohibido.

Foto: Dirección de Turismo Zapopan

Conoce el palco de prensa y el llamado Palco del Campeonísimo, mismo que está reservado para leyendas del equipo; ambos con vista privilegiada a la cancha.

Como última parada, visita el Museo Chivas, donde se relata la historia de casi 120 años del Club Deportivo Guadalajara.

Se exhiben 'joyas', como muchas de las copas que han ganado, camisetas utilizadas en juego (como una original de 1911), banderines de equipos nacionales internacionales y hasta un telegrama de 1957, con la bendición del Papa Pío XII, motivo por el cual el equipo es apodado el ‘rebaño sagrado’.

Los días de partido de Chivas también se ofrece el Tour VIP, una experiencia que además incluye un alimento, bebida y postre, bufanda, portagafete, acreditación conmemorativa y boleto para el juego.

¿En qué días y horarios hay tours en el Estadio Guadalajara?

Normalmente, el tour en el Estadio Guadalajara se ofrece de lunes a domingo en los siguientes horarios: 10:30 a.m., 11:30 a.m., 12:30 p.m., 1:30 p.m., 2:30 p.m., 3:30 p.m. y 4:30 p.m.

Foto: Dirección de Turismo Zapopan

Considera que en días de partido de Chivas (cualquiera de sus ramas) y en estas fechas previas al Mundial 2026, pueden estar sujetos a cambios.

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Aunque no se ha informado, es muy probable que el tour se suspenda durante la Copa del Mundo, ya que la FIFA tomará el control del inmueble.

¿Cuánto cuesta el tour en el Estadio Guadalajara?

El costo del tour en el Estadio Guadalajara es de $200 pesos por adulto, $140 para niños de 3 a 12 años y estudiantes y $90 para personas con discapacidad y adultos mayores.

Si deseas adquirir el Tour VIP, el costo es de $4,060 pesos por persona.

Foto: Dirección de Turismo Zapopan

Para más información, visita el sitio web: estadioakron.mx

Boletos disponibles en la app y página web de Boletomóvil (con comisión extra).

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